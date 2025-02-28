Isabella Ladera sobre filtración de video con Beéle: “Profundamente devastada”

La modelo y creadora de contenido venezolana Isabella Ladera se pronunció públicamente después de la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, situación que calificó como una de las experiencias más dolorosas y humillantes de su vida.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Ladera expresó que el material divulgado sin su consentimiento representa “una de las traiciones más crueles” que ha tenido que enfrentar. Según detalló, ese video estaba únicamente en poder de dos personas: ella misma y alguien más que, asegura, “mintió desde el inicio” y nunca la protegió cuando comenzaron las consecuencias por la filtración.

La modelo lamentó que, en lugar de recibir respaldo, la persona implicada permaneciera en silencio, mientras ella se convirtió en blanco de burlas, juicios y críticas en redes sociales. “Al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, escribió en referencia al hecho, al tiempo que destacó el profundo dolor que no solo le ha causado a ella, sino también a su familia.

Ladera fue enfática en señalar que la publicación del video vulneró su intimidad y dignidad, al exponerla sin piedad en un espacio público donde la reacción fue inmediata y en muchos casos hostil. Sin embargo, pese al impacto emocional, dejó claro que no permitirá que este episodio destruya su vida.

“Permaneceré en pie por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, manifestó con firmeza, enviando además un mensaje de solidaridad hacia otras mujeres que han atravesado situaciones similares de violencia digital y exposición mediática sin consentimiento.

El caso se suma a una larga lista de filtraciones de contenido íntimo que afectan a figuras públicas y que reabren el debate sobre el respeto a la privacidad, el consentimiento y la responsabilidad en la era digital. Mientras tanto, Isabella Ladera afronta la situación con una mezcla de dolor y resiliencia, convencida de que podrá superar este episodio y reconstruirse a pesar de las circunstancias.