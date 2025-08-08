¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Actriz de ‘Ama y vivir’ sufrió accidente: “Por la imprudencia de un motociclista”

Ivonne Gómez, quien se encuentra en plena recuperación, compartió en redes sociales los detalles de lo ocurrido.

Por Redacción Vea
08 de agosto de 2025
Julio Sánchez, Alina Lozano, Yuri Vargas e Ivonne Gómez en 'Amar y vivir'.
Fotografía por: Caracol Televisión

Ivonne Gómez es una actriz reconocida por su papel de Shirley Constanza en la serie Arelys Henao: Canto para no llorar. Su trayectoria incluye participaciones en producciones como Tu Voz Estéreo, Amar y Vivir, Mujeres al Límite, Las muñecas de la mafia y Distrito salvaje. Con personajes secundarios y antagónicos ha ganado un lugar en la televisión nacional, gracias a su versatilidad y carisma.

Sin embargo, en los últimos días, la bumanguesa llamó la atención de sus seguidores tras dar a conocer que fue víctima de un accidente de tránsito a finales de julio. El hecho, que describió como consecuencia de una imprudencia vial, la mantiene en proceso de recuperación y alejada momentáneamente de sus proyectos actorales.

¿Qué le pasó a Ivonne Gómez, actriz de televisión?

Según relató a través de un video publicado en sus redes sociales, fue atropellada por una motocicleta que circulaba en contravía. El impacto ocurrió cuando ella se encontraba caminando y, en sus palabras, por una “imprudencia” tanto del conductor como de ella misma.

“Un día estaba observando un hermoso arcoíris y 30 minutos después estaba observando las luces de la ambulancia por la imprudencia de un motociclista en contravía y la mía también… Poquito a poquito recuperándome, aún incapacitada, pero con la fortuna de ser amada y cuidada por mi familia”, escribió Ivonne Gómez, acompañando el mensaje con imágenes del momento del accidente, la llegada de la ambulancia y su proceso de rehabilitación con muletas.

Aunque la contusión en una de sus piernas le ha dificultado caminar con normalidad, los exámenes médicos descartaron fracturas. Actualmente, la actriz permanece en su domicilio, en reposo y a la espera de una resonancia que determine si existen lesiones internas, mientras avanza en terapias físicas.

El programa La Red informó que fue el mismo motociclista quien llamó a la línea de emergencias para pedir una ambulancia. Sin embargo, según contó la actriz, en esa comunicación el conductor habría asegurado que “no había heridos”, pese a que ella apenas podía moverse en ese momento.

En la publicación, Gómez agradeció a Dios por haber salido con vida y recalcó que “la historia pudo ser otra”, como llamado a la responsabilidad de todos los actores viales. Sus seguidores y colegas le han dejado numerosos mensajes de aliento, deseándole una pronta recuperación y expresando su apoyo incondicional.

