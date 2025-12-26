J Balvin y Bizarrap anunciaron su primera sesión juntos ¿Cuándo se estrena?

J Balvin y Bizarrap sorprendieron a sus seguidores este 25 de diciembre al confirmar que trabajaron juntos por primera vez en una BZRP Music Session. El anuncio se hizo a través de redes sociales, donde ambos artistas dejaron ver que la sesión ya es un hecho y que tiene fecha de estreno ya definida.

Esta colaboración une a dos de los nombres más influyentes de la música latina actual. El argentino, por su parte, se ha consolidado como uno de los productores más escuchados del mundo gracias a sus sesiones, que han servido como plataforma para artistas de distintos géneros y países. Mientras tanto, el colombiano ha cultivado una carrera marcada por éxitos globales y una presencia constante en los principales escenarios de la industria.

¿Cuándo se estrena la ‘BZRP Music Session #62’?

Su lanzamiento fue anunciado para este 26 de diciembre. La confirmación llegó acompañada de una imagen conjunta publicada por el productor argentino, en la que se identifica claramente el número de la sesión y la fecha de estreno.

Hasta el momento, no se ha informado una hora exacta para el lanzamiento, pero, como es habitual en el proyecto de Bizarrap, el estreno se realizará a través de su canal oficial de YouTube, donde se publican todas las Music Sessions. Posteriormente, el tema también estará disponible en las diferentes plataformas de streaming musical.

Esta es la primera vez que J Balvin participa en una BZRP Music Session, un formato que se ha convertido en un termómetro de impacto global y que ha impulsado colaboraciones virales en los últimos años.

Por ahora, ni Bizarrap ni Balvin han revelado detalles sobre el sonido de la canción o la letra. Tampoco se ha confirmado si el lanzamiento vendrá acompañado de algún anuncio adicional o promoción especial. Lo claro es que la Session #62 representa un encuentro largamente esperado por los seguidores de ambos artistas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí