J Balvin y Valentina Ferrer se separan: “Ha sido una decisión tomada desde el amor”

La última vez que J Balvin y Valentina Ferrer fueron vistos juntos como pareja fue en julio pasado, cuando aparecieron en una publicación de la cuenta de TikTok de la modelo argentina.

Desde comienzos de septiembre, la pareja comenzó a enfrentar rumores de distanciamiento. Algunos cibernautas atribuyeron esto a las declaraciones de Melanie Pavola, modelo e influencer mexicana, quien aseguró, a principios de agosto, que tuvo una cercanía con el cantante colombiano cuando Valentina estaba embarazada. Pavola indicó que J Balvin la invitó a Nueva York, donde mantuvieron relaciones íntimas, también mencionó que supo del estado de Valentina después y por ello, se sintió mal y le escribió a la modelo y se excusó.

Los rumores de ruptura se acentuaron cuando Ferrer compartió en sus redes sociales la canción de desamor de Karol G llamada "Alguien que me amaba" y le dio "me gusta" a varios comentarios de seguidores que interpretaban el post como una indirecta de que su relación con el colombiano había terminado.

"José y yo hemos decidido tomar caminos separados"

Ahora, este miércoles 16 de septiembre, es la misma modelo argentina quien confirma que su relación sentimental ha terminado. Fue a través de un comunicado que expuso en las historias temporales de su Instagram que la argentina zanjó los rumores.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, comenzó diciendo, luego explicó cómo se dio la situación. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

Valentina expresó que los dos seguirán priorizando al pequeño que tuvieron en su relación: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”.

Al final solicitó privacidad para vivir el momento. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”.

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J Balvin, antioqueño de 41 años, y Valentina, nacida en Córdoba, Argentina, hace 32 años, se conocieron en el 2017 durante el rodaje del videoclip "Sigo Extrañándote". Oficializaron su romance en mayo de 2018. Tienen un hijo llamado Río, de 5 años, nacido en 2021.

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