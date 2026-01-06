Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’, murió en extrañas circunstancias. Tenía 62 años

La actriz y fisicoculturista Jayne Trcka, recordada por su participación en la película Scary Movie, falleció a los 62 años, una noticia que ha causado sorpresa entre seguidores del cine y del mundo del fitness.

El fallecimiento de Trcka no solo ha despertado mensajes de despedida, sino también interrogantes. Las circunstancias en las que fue hallada sin vida han llevado a que el caso sea objeto de investigación, mientras las autoridades intentan esclarecer qué ocurrió exactamente.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jayne Trcka?

De acuerdo con información citada por TMZ, la muerte de Trcka ocurrió el pasado 12 de diciembre en San Diego, ciudad donde residía. La alerta se encendió luego de que una amiga cercana intentara comunicarse con ella en repetidas ocasiones durante varios días sin obtener respuesta.

Ante la falta de contacto, esta persona decidió acudir personalmente a la vivienda de la actriz. Al ingresar, la encontró inconsciente en la cocina y, de inmediato, dio aviso a los servicios de emergencia. Los primeros socorristas que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento.

El caso fue asumido por las autoridades locales y el forense del condado de San Diego ratificó posteriormente la muerte de Jayne Trcka, señalando que la causa aún se encuentra pendiente de determinación. Este punto ha sido clave para que el deceso sea catalogado como ocurrido en “circunstancias extrañas”, al menos hasta que concluyan los exámenes correspondientes.

Según relató su hijo en declaraciones recogidas por TMZ, no tenía conocimiento de que su madre padeciera alguna enfermedad previa o condición médica que pudiera explicar un desenlace de este tipo. Esa ausencia de antecedentes conocidos ha reforzado las dudas que rodean el caso y mantiene abierta la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles oficiales, mientras familiares y personas cercanas esperan respuestas claras sobre lo ocurrido.

Ha fallecido Jayne Trcka, la mítica Señorita Varón de SCARY MOVIE. Era atleta y modelo de fitness.



Descanse en paz. pic.twitter.com/3CMENX5Iv8 — TerrorActo (@TerrorActo_) January 6, 2026

Un repaso por la carrera de Jayne Trcka

Antes de llegar a la actuación, Jayne construyó una sólida carrera como fisicoculturista durante la década de los años 80. En una época en la que el culturismo femenino comenzaba a ganar mayor visibilidad, Trcka logró destacar en competencias especializadas y se convirtió en un rostro habitual del circuito fitness.

Su impacto en ese mundo se reflejó también en su presencia en los medios. Apareció en reconocidas revistas del sector como Flex, MuscleMag International y Women’s Physique World, publicaciones que ayudaron a consolidar su imagen como referente del físico atlético femenino.

El salto a la actuación llegó en el año 2000, cuando obtuvo su primer papel en el cine interpretando a la señorita Mann en Scary Movie, una comedia que se convirtió en un fenómeno de taquilla y en un clásico del cine paródico. Aunque su participación fue breve, resultó lo suficientemente memorable como para abrirle nuevas puertas en la industria.

Posteriormente, Jayne Trcka tuvo apariciones en programas de televisión como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?. Paralelamente, también desarrolló una carrera fuera del espectáculo, trabajando como agente inmobiliaria en California.

