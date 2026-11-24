El concierto vallenato del pasado 21 de noviembre en el estado El Campín, que reunía a varios grupos y figuras del mencionado género, tuvo como gran ausente al cantante Jean Carlos Centeno. Según trascendió ese mismo día, el artista, cuyo nombre de pila es Evel Antonio Jiménez Centeno, tuvo que ser intervenido de urgencia quirúrgicamente y por ello, se vio obligado a cancelar no solo ese, sino otros compromisos.

Centeno que ya había usado sus redes sociales para referirse a que priorizaba su salud y por esa razón postergaba algunos eventos, alertó a sus seguidores con su ausencia.

"Bendecido día para todos. Nos vemos en diciembre si Dios lo permite. Mil disculpas por los eventos postergados. Hice lo posible por cumplirles. en juego mi futuro laboral, pero primero es mi salud. Dios conmigo. Los quiero mucho" , escribió el cantante que en una de sus historias recientes dio parte de tranquilidad a sus seguidores anunciando que la cirugía a la que fue sometido salió muy bien.

Su organización musical dio a conocer que le dieron 28 días de incapacidad y en ese tiempo, cumplirá con las recomendaciones médicas, que implican el respectivo reposo.

Ahora, en su más reciente publicación de Instagram, el artista de 49 años dio a conocer las nuevas fechas de sus presentaciones .

"Paso por aquí para dejarles mi agenda laboral, Salí de estreno para ustedes con garganta modelo 2999, Nos veremos pronto. Gracias a Dios siempre restaurado por las manos de Dios, la virgen María. Amén. Se acabó el relax", dice el mensaje que hace pensar que la intervención a la que fue sometido tuvo que ver con la garganta.

¿Quiénes remplazarán a Jean Carlos Centeno en shows con Marco Antonio Solís?

Por su parte, la cuenta Show más eventos dio a conocer en un comunicado oficial que para el concierto planeado el próximo 27 de noviembre en el Polideportivo Sur de Envigado donde uno de los artistas era Jean Carlos Centeno, quien cantaría junto al mexicano Marco Antonio Solís, no se presentará justamente por su incapacidad. En remplazo de Centeno estará el cantante vallenato Aniel Velásquez.

"El cantante se suma a la nomina de artistas invitados “Tour 2026 Gratitud” que se presentará el 27 de noviembre en el Polideportivo Sur de Envigado de la ciudad de Medellín, en reemplazo de Jean Carlos Centeno quien no podrá asistir por motivos de salud y se encuentra en recuperación luego de una cirugía.

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Aniel Velásquez es un cantautor colombiano de vallenato romántico nacido en Barranquilla y heredero de la reconocida dinastía musical Velásquez. Su repertorio incluye canciones como: Me Quitas El Sueño, Pierdo El Control, Me Volviste a Engañar, La Oportunidad, entre otros".

En Bucaramanga donde el show será el 28 de noviembre, el remplazo será Álex Martínez. "Álex Martínez es un cantante, acordeonero y compositor colombiano oriundo de María La Baja, Bolívar, reconocido como una de las voces más destacadas del vallenato romántico actual. Su repertorio incluye canciones como: Por Los Buenos Tiempos, Ayer y Hoy, La Huella de Tu Amor, Lo Perdí Todo, Adiós Amor, entre otros”; menciona un segundo comunicado relacionado con la Ciudad Bonita.

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