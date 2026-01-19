Logo Revista Vea
Jessi Uribe anuncia proceso legal tras la muerte de Yeison Jiménez ¿Qué pasó?

El cantante de música popular se pronunció a través de su equipo de abogados sobre esta situación que ha causado preocupación en él y su entorno.

Por Daniel Guerrero Aldana
19 de enero de 2026
Jessi Uribe y Yeison Jiménez, cantantes de música popular.
Fotografía por: Instagram

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero en un accidente aéreo, generó fuerte conmoción entre sus seguidores y la industria musical. En medio del impacto por la noticia, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones de páginas que se presentan como informativas, pero que difundieron versiones no verificadas sobre lo ocurrido.

Algunas de esas publicaciones señalaron de manera directa y falsa al también cantante Jessi Uribe, vinculándolo con la tragedia a partir de especulaciones sin sustento. Para evitar amplificar la desinformación, la revista Vea evita detallar dichas versiones, que carecen de respaldo oficial y fueron desmentidas de forma categórica por el artista en un reciente comunicado.

Así reaccionó Jessi Uribe ante quienes lo vinculan con la muerte de Yeison Jiménez

Ante la circulación de estos contenidos, Jessi Uribe rechazó de forma contundente los señalamientos y se pronunció públicamente a través de un comunicado emitido por su equipo legal y de comunicaciones, el cual fue compartido en sus redes sociales oficiales.

En el documento, se desmienten las acusaciones que lo vinculan con el fallecimiento de Yeison Jiménez y se advierte sobre el impacto negativo de este tipo de publicaciones.

El comunicado señala que las versiones difundidas constituyen desinformación y noticias falsas, además de incluir señalamientos graves y sin fundamento que vulneran el derecho al buen nombre, la honra y la dignidad de Jessi Uribe. Asimismo, se advierte que estos contenidos han causado afectaciones no solo a su reputación personal y profesional, sino también a su entorno familiar.

En el texto, el equipo legal también rechaza la difamación generada en torno a la muerte de Yeison Jiménez, indicando que se ha utilizado la tragedia como una herramienta para crear publicaciones virales y contenidos malintencionados. Según se expresa, este tipo de acciones no solo perjudican injustamente a terceros, sino que representan una falta de respeto hacia la memoria y el legado del artista fallecido y hacia su familia.

Finalmente, el comunicado informa que ya se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, con acompañamiento de las autoridades competentes y apoyo de la Policía Nacional, a través de su división de cibercrimen. En ese sentido, se hizo un llamado a medios, creadores de contenido y usuarios de redes sociales a abstenerse de replicar este tipo de información, recordando que la difusión de noticias falsas puede acarrear consecuencias legales, incluso para quienes no sean sus autores originales.

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
