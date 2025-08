Jhon Alex Castaño denunció amenazas e intimidación durante su concierto en Samacá

Jhon Alex Castaño sorprendió a sus seguidores en la mañana de este domingo, 3 de agosto, tras usar sus redes sociales para dar a conocer que fue víctima de amenazas e intimidación durante una reciente presentación musical en el municipio de Samacá, Boyacá. Lo impactante del caso es que el cantante acusó al propio alcalde del municipio, Wilson Castiblanco Gil, y a varios de sus familiares de ser los responsables de esta situación.

¿Qué le pasó a Jhon Alex Castaño en Samacá?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista relató con detalle el difícil momento que vivió la noche anterior durante el show que tenía previsto para los habitantes de Samacá. Según contó, pese a retrasos en la organización del evento, él y su equipo permanecieron en el lugar con la disposición de cumplir el compromiso adquirido.

“A mí jamás me había ofrecido plomo un alcalde”, afirmó el intérprete de música popular al iniciar su testimonio. En sus palabras, más de 20 mil personas estaban reunidas para verlo cantar, y aunque el inicio del show se retrasó por cerca de hora y media, la agrupación se mantuvo a la espera. Al bajarse finalmente de su vehículo, fueron llevados a un camerino donde, según dijo, compartieron brevemente con el alcalde, varios miembros de su familia y otros acompañantes.

Jhon Alex Castaño advirtió que el contrato establece un show de una hora y no incluye fotos ni actividades sociales, pero aun así accedieron a tomarse una fotografía grupal con el mandatario y su familia. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse minutos después, cuando se encontraban ya en tarima ofreciendo el concierto.

“Creo que el señor alcalde estaba tomado”, expresó el conocido intérprete, quien mencionó que el alcalde y algunos familiares se subieron a la consola de efectos y permanecieron cerca de su equipo de trabajo, generando incomodidad. Fue entonces cuando recibió una advertencia por el monitor: “Mucho cuidado, que el alcalde está amenazando con que nos va a dar bala a todos”.

Alarmado, Jhon Alex Castaño decidió detener brevemente el espectáculo para confirmar lo que estaba pasando. “Me arrimo, y efectivamente me dice: ‘Les vamos a dar bala y se me van ya’ (...) Quedé muy triste. Yo digo: ¿un alcalde en esas? Yo lo vi al principio y pensé: ‘Uy, qué señor tan formal, tan querido’, pero mire cómo lo transformó el trago. Su hermano, peor. Muy groseros”, añadió.

Jhon Alex Castaño anunció acciones legales contra el alcalde de Samacá

Pese al ambiente hostil, el artista aseguró que intentó continuar la presentación por respeto hacia el público que viajó desde distintos lugares para verlo. Incluso, según contó, llegó a decir sobre el escenario: “Pues el alcalde está grosero, pero les hago otra canción”. Sin embargo, finalmente decidió interrumpir el concierto por el temor ante las amenazas que, tal y como insistió, le llegaron directamente del alcalde y sus familiares.

En su publicación, Jhon Alex Castaño también ofreció disculpas a la gente de Samacá por no haber podido brindar el show completo y anunció que, además de la denuncia pública, su equipo ya está adelantando las acciones legales correspondientes.

“Ya estamos adelantando el proceso para interponer las acciones necesarias contra el alcalde, su hermano y su primo, porque no vamos a andar por el país con una amenaza de muerte encima. Nosotros no somos gente de guerra. No somos problemáticos. De hecho, no tomamos ni en tarima. Yo soy ‘El rey del chupe’, pero llevo mucho tiempo sin tomar en tarima”, concluyó.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, ni su equipo de gobierno han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones hechas por Jhon Alex Castaño. Tampoco se conocen declaraciones públicas del hermano ni del primo del alcalde, quienes también fueron mencionados por el músico risaraldense.