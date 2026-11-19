El folclor llanero está de luto tras conocerse el asesinato de Iván Camilo Martínez, quien trabajaba como mánager del cantante Jhon Onofre. El crimen ocurrió durante la noche del miércoles 18 de noviembre en Villavicencio, Meta, donde el representante artístico fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento deportivo.

La noticia ha causado conmoción entre quienes siguen la música llanera y conocen la trayectoria de Onofre, uno de los exponentes del género que alcanzó reconocimiento nacional tras ganar el concurso musical ‘A otro nivel‘, en 2016. Desde entonces, el artista ha continuado desarrollando su carrera con proyectos dedicados al folclor de los Llanos Orientales y presentaciones en diferentes escenarios del país.

¿Qué se sabe del ataque que sufrió el mánager de Jhon Onofre?

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 11:05 de la noche del miércoles 18 de noviembre. La víctima, un hombre de 38 años, se encontraba en un establecimiento comercial y deportivo ubicado en el kilómetro 4 de la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Acacías.

La institución informó que el agresor ingresó caminando al lugar, abierto al público, y disparó contra el hombre. Después del ataque, el responsable huyó a bordo de una motocicleta que lo esperaba sobre la vía nacional. La Policía no entregó detalles sobre la identidad del atacante ni sobre los posibles motivos del crimen.

Tras lo sucedido, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) llegaron al establecimiento para realizar la inspección técnica del lugar y recolectar información que permita esclarecer las circunstancias del homicidio de Iván Camilo Martínez e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no han informado cuáles serían los móviles del asesinato ni si existían amenazas previas contra la víctima. La investigación continúa para establecer qué ocurrió con el mánager de Jhon Onofre y dar con las personas involucradas.

La Policía Nacional también hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al esclarecimiento del caso. Quienes tengan datos pueden comunicarse con la línea de investigación criminal 3213941479, según indicó la institución, que aseguró garantizar la reserva de quienes colaboren con las autoridades.

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El mensaje de despedida de Jhon Onofre a Camilo Martínez

En la mañana de este 19 de noviembre, tras conocerse el asesinato, Jhon Onofre publicó un comunicado en sus historias de Instagram para expresar su dolor por la muerte de quien describió como su amigo, compañero y líder. En el mensaje, el cantante recordó a Camilo Martínez como un hombre "bondadoso, creativo y amable", y destacó el vínculo que construyó con las personas de su entorno.

El artista llanero también rechazó el acto de violencia y pidió prudencia y respeto mientras avanzan las investigaciones. Además, manifestó su solidaridad con los familiares de Martínez y aseguró que su partida deja un gran vacío en el equipo de trabajo.

"Con profundo dolor, Jhon Onofre y su equipo lamenta el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y líder, Camilo Martínez. Camilo fue un hombre bondadoso, creativo y amable. Un hijo, papá, esposo, amigo y líder que siempre veló por el bienestar de los demás, y que deja una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Rechazamos todo acto de violencia. La vida debe respetarse. Pedimos prudencia y respeto mientras se desarrolla la investigación correspondiente, y rodeamos en oración, con amor y solidaridad a su familia en este momento de inmenso dolor. Camilo deja un gran vacío en nuestro equipo y en nuestros corazones. Lo recordaremos por su bondad, su alegría y su entrega", Jhon Onofre.

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