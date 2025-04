Jhonny Rivera, en problemas tras confundir medicamentos para sus ojos: “Casi muero”

Preocupados quedaron los seguidores de Jhonny Rivera, tras conocer la inesperada situación que experimentó el artista, en días recientes, durante la grabación de uno de sus videos.

Según el intérprete de El intenso y Empecemos de cero, sus problemas iniciaron con la confusión de unos medicamentos que utiliza para los ojos.

¿Qué le pasó a Jhonny Rivera?

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de música popular compartió un video en el que mostró las consecuencias de un incidente que ocurrió por descuido suyo y de Jenny López, su novia y corista.

“Resulta que he tenido una fatiga visual muy fuerte, entonces fui al médico y me recetaron unas gotas. Hoy me vine a grabar un video y le pedí a Jenny que me guardara las gotas para que me ayudara a aplicarlas más tarde, pero luego vi un frasquito por ahí y dentro de mí pensé: ‘Tan desordenada, vea en dónde puso esas gotas’, entonces las cogí y le pedí que me las aplicara”, explicó Jhonny Rivera.

Al recibir el medicamento, Jenny López no se percató de que su pareja le entregó unas gotas para los oídos y las aplicó en su ojo derecho, lo que produjo una reacción inmediata.

“Cuando me aplicó una gota casi me muero. Por Dios, fue como si me hubiera quemado ¡Miren cómo quedé! Pues resulta que me echó unas gotas que son para un niño que está enfermo de los oídos, pero casi me muero (...) Fue un accidente y ellos creen que esto es un juego, pero esto es peligroso”, agregó.

Además de la fuerte irritación que presentó en su ojo derecho, al parecer, Jhonny Rivera no presentó mayores consecuencias. Razón por la que se tomó el incidente con buen humor y hasta hizo algunas bromas; sin embargo, advirtió a sus seguidores que se debe tener cuidado con este tipo de confusiones que pueden ser perjudiciales para la salud.

“Al principio me dio susto y ahora es que me da risa ¡Quedé escuchando borroso! (...) La moraleja es: no apliques la gota equivocada en el ojo de tu amado. No, pero, de verdad, hay que tener mucho cuidado con esto”, concluyó entre risas.