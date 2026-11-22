Johanna Fadul compartió una experiencia que le provocó un fuerte susto y que incluso pudo terminar en un accidente de tránsito. Durante un tratamiento médico relacionado con su proceso de fertilidad, confundió uno de los medicamentos que debía utilizar y terminó ingiriéndolo de una manera equivocada.

El episodio ocurrió cuando salió de su casa para realizar una diligencia y comenzó a experimentar una serie de síntomas que le impidieron continuar conduciendo con normalidad. La situación preocupó a su familia y a su pareja, el cantante Juanse Quintero, quien tuvo que salir a buscarla.

¿Qué le pasó a Johanna Fadul?

De acuerdo con el relato que compartieron la actriz y su pareja en redes sociales, el incidente ocurrió mientras Johanna seguía un tratamiento para conseguir un nuevo embarazo. Como parte del procedimiento, debía utilizar unos óvulos vaginales y un gel.

Sin embargo, Johanna Fadul confundió los medicamentos y creyó que los óvulos eran pastillas que debía consumir por vía oral. Por esa razón, terminó tragándose dos unidades, sin saber que estaban diseñadas para introducirse directamente en la vagina.

Aproximadamente dos horas después, la actriz salió en su camioneta para realizar una diligencia. Durante el recorrido comenzó a sentirse mareada y su visión empezó a alterarse. En ese momento hablaba por teléfono con su hermana, quien se dio cuenta de que algo no estaba bien.

Los síntomas aumentaron y la bogotana de 41 años tuvo que detener el vehículo en una droguería. Allí pidió ayuda, pues sentía que no podía mantenerse en pie con normalidad. También experimentó ganas de vomitar y terminó recostada en una camilla mientras intentaba recuperarse.

La situación preocupó a la hermana de la actriz, quien decidió comunicarse con Juanse Quintero para informarle lo que estaba ocurriendo. El cantante recibió la llamada y salió a buscar a su pareja.

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Para localizarla, recurrió al GPS y a la aplicación vinculada al vehículo de Johanna Fadul. Cuando llegó a la droguería, la encontró afectada por los síntomas que estaba experimentando.

Posteriormente, ambos se comunicaron con la especialista que acompañaba el tratamiento de fertilidad. Fue entonces cuando identificaron el error: los óvulos no debían ingerirse, sino administrarse por vía vaginal.

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Según contó la pareja, la médica les explicó que el medicamento no era tóxico, aunque su consumo por una vía diferente a la indicada podía provocar las molestias que estaba experimentando la actriz.

Después de vomitar y descansar, Johanna comenzó a sentirse mejor. La emergencia terminó sin que se presentara un accidente de tránsito, aunque dejó un importante susto para ella y su familia. La actriz resumió lo sucedido con una frase que acompañó su relato: “Casi me voy de este mundo”.

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