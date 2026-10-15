Johanna Fadul y Juanse Quintero serán papás y lo anunciaron con esta foto: "Nuestro milagro"

Los actores Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero se conocieron desde que ella tenía 18 años y él, 15, y llevan 14 años juntos. La pareja, considerada una de las más sólidas del entretenimiento colombiano sufrió la pérdida de sus gemelas hace más de una década.

La experiencia catalogada como una de las más dolorosas que han experimentado en su vida le dejó secuelas a Johanna, quien luego contó que se sometió a tratamientos médicos y procesos de fertilización en busca de quedar nuevamente embarazada.

JuanSe, por su parte, indicó a Vea hace un tiempo su anhelo por ser padre y procurarlo, pero también su decisión de dejar que las cosas fluyeran.

Este jueves 15 de octubre Fadul de 41 años y Quintero, de 38, sorprendieron en sus redes al publicar varias fotos juntos y un video en la playa, material con el que anuncian, con ecografía en mano, que serán papás.

"Hasta que Dios nos sorprende", Johanna Fadul y Juanse QUintero

"Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, escribieron en una publicación conjunta que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación de amigos y colegas.

En unas de las imágenes, la pareja dejó ver que inscribió en la arena los años de nacimiento de cada uno. Aparecen 1988, 1985 y 2027, lo que significa que el bebé llegará el año entrante, aunque no revelaron cuánto tiempo de gestación tiene la actriz, a quien se le ve el vientre abultado en el video.

Michelle Gutty, Marcela Reyes y Lucía Aldana fueron las primeras en reaccionar al emotivo post.

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Fadul se refiere a su embarazo como un milagro ya que tras el legrado que sufrió cuando perdió sus dos bebitas, tuvo problemas con su útero.

“Fueron seis días de clínica densos, JuanSe nunca me demostró esa vulnerabilidad, pero esto me llevó a mí a madurar, forjar mi carácter, a darme cuenta que es lo único que no tiene solución en esta vida, sino que le puedes echar ganas a todo lo que quieras”, dijo Fadul sobre el tema en el pódcast ‘Vos podes’ en el 2025.

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Hace tres semanas la actriz comentó a ‘La Red’ que estaba en la búsqueda de quedar en gestación por lo cual comenzó un riguroso tratamiento de fertilidad que incluyó inyecciones, geles y alta carga hormonal. De nueve óvulos extraídos, cuatro fueron analizados y solo uno resultó óptimo para la fertilización. En ese momento, mencionó que el embrión ya fecundado estaba congelado a la espera del momento exacto para su transferencia.

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