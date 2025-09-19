Johnatan Nieto, de ‘Citynoticias’, enfrenta grave problema: “Me embargaron”

Johnatan Nieto, periodista y presentador de Citynoticias, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida profesional y personal. Reconocido por su trayectoria en el canal Citytv y por ser una de las caras visibles de la información local en Bogotá, el comunicador sorprendió recientemente al revelar públicamente un problema que lo tiene contra las cuerdas.

Lo que parecía, en un inicio, una confusión de trámites terminó convirtiéndose en una pesadilla que afecta sus finanzas, su vida crediticia y su tranquilidad. Nieto asegura que, desde hace meses, ha tocado las puertas de distintas instituciones en busca de respuestas, pero que hasta ahora no ha encontrado una solución concreta.

¿Qué le pasó a Johnatan Nieto Blanco, presentador de ‘Citynoticias’?

El presentador relató que todo comenzó cuando recibió correos electrónicos de la Gobernación del Valle del Cauca en los que se le exigía el pago de impuestos de un vehículo. “Por supuesto pensé que era un error, pensaba que era spam o que alguien se había equivocado de destinatario, y el correo, año a año, comenzó a seguir llegando”, explicó en entrevista con El Tiempo.

Con el paso de las semanas, esas notificaciones se hicieron constantes, lo que lo llevó a comunicarse con las autoridades del departamento para entender la razón. Sin embargo, la magnitud del problema se hizo evidente cuando intentó tramitar un crédito bancario y le informaron que estaba reportado en Datacrédito. Fue entonces cuando descubrió que, en realidad, su nombre había sido utilizado para comprar un carro en Cali y que, además, la Gobernación del Valle del Cauca había procedido a embargar sus cuentas. “La razón: un vehículo que compraron a mi nombre”, agregó Johnatan Nieto.

Según detalló, se trata de un carro Hyundai que circula actualmente en las calles de la capital vallecaucana, pese a que acumula deudas millonarias en impuestos. “Ahora estoy suplantado, hay un carro en Cali dando vueltas por allí, supuestamente a mi nombre, con una deuda gigantesca de impuestos, además de eso, estoy reportado y tengo mis cuentas embargadas”, denunció.

Ante esta situación, el presentador de Citynoticias presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. El proceso lleva más de un año en curso, tiempo durante el cual la entidad ha requerido información tanto a la Gobernación del Valle del Cauca como a la Alcaldía de Cali. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido una respuesta satisfactoria. “Nadie le contesta, ni siquiera le contestan a la Fiscalía ahí en la alcaldía, o sea en la Secretaría de Tránsito Municipal”, advirtió.

Jonathan Nieto aseguró que la falta de acción de las instituciones lo mantiene en un estado de incertidumbre. “Realmente estoy muy preocupado, porque tengo mis cuentas embargadas, no puedo pedir un préstamo. No sé quién esté al volante de ese carro y quiero poner en sobre aviso a las autoridades, a la Secretaría de Tránsito, a la policía para que detengan ese carro y, de una vez por todas, aclare esto”, expresó a El Tiempo.

De acuerdo con el periodista, acudió a las redes sociales para hacer un llamado directo al alcalde de Cali, Alejandro Éder, cuestionando cómo fue posible que se registrara la compra de un vehículo sin los debidos controles. Con esta denuncia pública, Nieto espera que las autoridades competentes actúen con celeridad y eviten que otros ciudadanos atraviesen por una situación similar.