Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol, reaparece en redes: “Alivian el dolor del alma”

El pasado martes 10 de febrero doña Lucía Angulo, la madre de Jorge Alfredo Vargas, el presentador de la emisión central de ‘Noticias Caracol’, falleció. EL también director de ‘Voz Populi’ le había comentado a Vea la estrecha relación que no solo él, sino su esposa Inés María Zabaraín y sus hijos Laura, Sofía y Felipe tenían con ella.

De ahí que la partida de doña Lucía fue un impacto fuerte para el periodista bogotano.. “Madre mía y ahora que vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te diga, qué haces? Y me respondas: pensarte! Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme en mi próximo cumpleaños la torta de macarrones. Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta…”, escribió Vargas en sus redes sociales al despedir a su progenitora.

Su homenaje también indicó: “Ya no estarás para consentir a tus nietos cómo lo hiciste desde que nacieron… No estarás para sentirte orgullosa de tu Lauri divina cantando, de tu Shofi hermosa que era tu partner y te hacía la segunda en todo y de tu Pipe adorado que te daba besos y satisfacciones… De verdad Pita? Ya no te tendremos más aquí en tu familia y entre tus amigos, para seguir pasándola “de ataque” cómo decías tu? Te fuiste madre y ahora tendremos que aprender a vivir sin ti y no se cómo se hace… “.

¿Qué dijo Jorge Alfredo Vargas?

Ahora Vargas usa una de sus historias de Instagram para agradecer a quienes se hicieron presentes de alguna manera en los complejos momentos. “Gracias por los mensajes, las llamadas, las flores, los abrazos, los detalles, la compañía. Ayudan a aliviar el dolor del alma… Lucía por siempre”, escribió el periodista que acompañó la imagen con una tonada de la canción ‘Toda la vida, mi vida’, que interpreta su hija, la cantante Laura Maré. Junto al texto publicó una imagen de flores blancas ubicadas en una ventana desde donde se ve la vista bogotana.

Jorge Alfredo también se había pronunciado en sus redes para responder una publicación de ‘Bravísimo’ que lamentó la partida de su mamá. “Gracias amigos de Bravísimo, como siempre tan lindos y especiales. En este dolor inmenso muchas gracias por este homenaje y aquí seguimos de la mano de Dios y la Virgencita… Se les quiere mucho”, apuntó el esposo de Inés María Zabarain.

“Madre nos vas a hacer mucha falta… Te adoré con todo el corazón y te consentí hasta lo que más pude… madre, Lucía, Pita… GRACIAS, la bendición… Te amo con el alma… Te extraño desde ya”, había escrito también Vargas sobre el dolor que le causaba la partida de su mamá.

