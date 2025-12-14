Jorge Mario Gutiérrez, compositor vallenato, herido de gravedad en un atraco. Está en UCI

El compositor vallenato Jorge Mario Gutiérrez permanece en estado crítico tras resultar gravemente herido con arma de fuego en un hecho violento ocurrido en Valledupar. El músico fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención especializada mientras su pronóstico continúa siendo reservado.

Jorge Mario, de 42 años, es una figura reconocida dentro del vallenato contemporáneo por su trabajo como compositor, con canciones interpretadas por distintos exponentes del género.

¿Qué le pasó a Jorge Mario Gutiérrez?

De acuerdo con información compartida por El Pilón, el ataque se registró en el barrio Los Ángeles, en la capital del Cesar, durante la mañana del sábado 13 de diciembre. El compositor fue víctima de un hecho violento que, según las primeras versiones, estaría relacionado con un presunto intento de robo.

Tras el ataque, Gutiérrez fue auxiliado por personas del sector y trasladado de inmediato a la Clínica Erasmo, donde ingresó en condiciones críticas. Según reportes divulgados posteriormente, presentaba múltiples impactos de bala, con lesiones de especial gravedad en el abdomen y el rostro.

El centro médico confirmó que, debido a la complejidad del cuadro, fue necesario someterlo a una cirugía de urgencias apenas ingresó. El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cirugía general, vascular y maxilofacial, quienes continúan a cargo de su manejo clínico.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque. Según el mencionado medio, se ofreció una recompensa de COP $ 15.000.000 a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables.

¿Qué se sabe del estado de salud del compositor Jorge Mario Gutiérrez?

En una actualización más reciente, conocida a través de fuentes médicas consultadas por El Pilón, se informó que el compositor presentó leves signos de mejoría dentro de la gravedad de su condición. Durante la mañana, su estado fue reportado como más estable en comparación con horas anteriores.

De acuerdo con esa información, Jorge Mario Gutiérrez continúa con soporte farmacológico para el control de la presión arterial, aunque uno de los medicamentos ya fue suspendido como parte de su evolución clínica. Además, sus niveles de hemoglobina se ubicaron en 8.5, por lo que será sometido a una transfusión de sangre.

Las fuentes médicas indicaron también que el paciente ha comenzado a despertar, responde cuando lo llaman y logra interactuar con su entorno, lo que representa un avance significativo dentro de un cuadro que sigue siendo delicado.

De acuerdo con la información de El Pilón, por el momento no se contempla el retiro del soporte de ventilación mecánica a Gutiérrez, ya que tiene pendiente una nueva intervención quirúrgica, la cual estaría programada para realizarse en las próximas 48 horas.

Mientras tanto, el artista vallenato permanece bajo estricta observación en cuidados intensivos, a la espera de una evolución favorable, mientras continúan las investigaciones sobre el ataque ocurrido en Valledupar.

