José Ordóñez reveló el doloroso episodio que vivió en su infancia: “Tenía 9 años”

El humorista colombiano José Ordóñez, reconocido por sus rutinas de personajes y su trayectoria en la televisión nacional, sorprendió al público con una confesión personal en una reciente entrevista para el programa Los Informantes, de Caracol Televisión. Allí, por primera vez, relató una experiencia dolorosa de su niñez que marcó su vida y de la que había guardado silencio durante décadas.

La dolorosa confesión de José Ordóñez

Ordóñez explicó que a los 9 años vivió un episodio que lo afectó profundamente y que decidió callar por miedo y vergüenza. Su testimonio visibilizó una realidad difícil que padecen muchos niños en el país y con la que asegura sentirse identificado cuando observa las historias de menores en situación de calle.

“Me iba a mi archivo de dolores para justificar mi mediocridad. Puedo entender el niño de la calle, el niño maltratado”, afirmó.

En la conversación, José Ordóñez también recordó cómo fue crecer en un entorno donde nunca logró encajar del todo, incluso dentro de su propia familia.

“Mi papá y mi mamá creían que yo estaba loco, que les nació un hijo raro. Mis hermanos tenían capacidad de asociación, jugaban y tenían amigos… yo no tenía amigos. Siempre fui un niño debajo de una mesa jugando con palos y piedras y creaba mis historias debajo de la mesa (...) Yo era un niño maltratado y solitario que transformó su dolor en chistes”, agregó el comediante, quien mencionó que la comedia se convirtió en un refugio que lo ayudó a sobrellevar su realidad.

En Los Informantes, José Ordóñez también habló de las secuelas que dejó en su vida adulta lo ocurrido en la niñez. Recordó que, a lo largo de los años, recibió críticas por no haber avanzado académicamente y que en muchas ocasiones respondió desde su experiencia personal: “A mí me decían: ‘Usted por qué no estudia, por qué no sale adelante’. Yo tengo hasta segundo de bachillerato, no tengo más estudio. Yo decía: ‘no, a mí me violaron cuando tenía 9 años, mi madre me golpeó, mi padre me abandonó’”.

Con este testimonio, Ordóñez afirmó que busca liberar una carga que lo acompañó por casi 40 años y, al mismo tiempo, tender un puente de empatía con quienes atraviesan situaciones similares.