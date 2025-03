Juan Carlos Arango dio detalles de su lucha contra el cáncer: “Empecé a despedirme”

Juan Carlos Arango, también conocido como ‘Juancho’ Arango, es un actor a quien el público colombiano reconoce por su trabajo en populares producciones de televisión.

Amar y vivir, Café con aroma de mujer, Tentaciones, Pedro el escamoso, Vecinos, El cartel de los sapos y Escobar: el patrón del mal, son algunos de sus proyectos más populares. Además, participó en la más reciente versión de Survivor: la isla de los famosos y, en la actualidad, se dedica a crear contenido para redes sociales en el que recuerda sus experiencias tras las cámaras.

Sin embargo, lejos de su vida profesional, Juan Carlos Arango se convirtió en noticia hace pocos días por razones relacionadas a su estado de salud.

¿Qué le pasó a Juan Carlos Arango?

En una entrevista que concedió al programa La Red, de Caracol Televisión, ‘Juancho’ Arango reiteró que su ingreso a la clínica, en enero pasado, estuvo relacionado con un tumor cancerígeno que le detectaron en la próstata.

“Uno después de cierta edad tiene que hacerse unos exámenes un poco incómodos que uno no los hace porque está ocupado, porque le da miedo o por muchas razones (...) Yo fui al médico porque empecé a tener problemas para orinar, tenía que usar una sonda y el malestar era constante, pero debí ir antes. Yo corrí con suerte, pero pudo haber sido otra historia”, explicó inicialmente.

“Los exámenes empezaron a salir mal, hasta que ya me mandaron a hacer una biopsia y, efectivamente, tenía un tumor cancerígeno. O sea, tenía un tumor maligno en la próstata”, agregó Juan Carlos Arango.

En cuanto a los días complicados que vivió tras su diagnóstico, el caleño mencionó que empezó a actuar como si fueran sus últimos instantes de vida: “La vida se me fue encima porque la pensadera es lo que te mata, el pensar en los hijos, en la esposa. Me empecé a despedir porque como que uno comienza a organizar su partida, entonces se deprime uno mucho. Ahí fue cuando el doctor me dijo que me fuera de vacaciones antes de la cirugía. Me fui a la costa y tomé y comí como si me fuera a morir”.

¿Juan Carlos Arango ya se recuperó?

A mediados de enero pasado, ‘Juancho’ Arango causó preocupación entre sus seguidores al publicar en redes sociales una foto desde el hospital. Horas después, con la intención de dar parte de tranquilidad, el actor de 60 años explicó a sus seguidores los motivos de su ingreso a la Clínica Marly, de Bogotá.

“La operación salió muy bien, todo perfecto, entonces vamos a etapa de recuperación. Fue una cirugía complicadita porque me extrajeron la próstata, pero toca seguir la vida (...) Aquí ando con sondas y esas cosas, ustedes saben cómo es. Toca tener paciencia, pero estoy bien”, comentó en aquella ocasión.

Ahora, en su charla con La Red, Juan Carlos Arango entregó algunos detalles del proceso de recuperación que ya completa casi dos meses y avanza satisfactoriamente, aun cuando ha perdido 12 kilos desde entonces.

“Tenía varias sondas, entonces que la sonda para orinar, la sonda para extraer la sangre del cuerpo por la operación, eso era un tarrito y había que anotar cómo iba bajando. Inyecciones todos los días, mucha droga, no comía bien... tampoco no dormía bien”, concluyó.