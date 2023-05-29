Juanda Caribe denunció delicada situación: “¿Querían problemas? Problemas tendrán"

Una compleja situación enfrenta por estos días Juanda Caribe, conocido por su participación en programas como MasterChef Celebrity Colombia y ¿Quién es la máscara?, tras ser acusado en redes sociales de presunta violencia intrafamiliar contra su pareja, Sheila Gandara, y su hija Victoria.

Molesto por los señalamientos, que negó y rechazó públicamente, el comediante y creador de contenido se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, Sheila también compartió un mensaje en el que se refirió a la polémica.

La respuesta de Juanda Caribe al escándalo que lo salpica por estos días

Los rumores surgieron a partir de publicaciones de @babaditosoficiall, una cuenta de Instagram dedicada a compartir contenidos y noticias sobre figuras de la farándula. En una de sus más recientes posteos, se afirmó que el influenciador estaría involucrado en un presunto proceso judicial por supuesta agresión contra su compañera sentimental y su hija.

Ante la ola de reacciones generadas por la noticia, Juanda Caribe se pronunció a través de sus historias de Instagram. En un primer mensaje, el barranquillero de 31 años negó haber protagonizado dicho episodio de violencia. Inclusive, aseguró que nunca en su vida se ha visto envuelto en problemas de ese tipo.

“¿Querían problemas?, problemas tendrán. Jamás en mi vida he tenido una sola escena violenta con una mujer. Fui criado por una mamá amorosa y por unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer. Nunca en la vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila, con quien tengo la bendición de ser padre de una mujer. Tengo mi conciencia y corazón en paz. He sido un hombre esforzado por darle a todas las mujeres que me rodean, (mamá, mujer e hija) todo lo que puedo. No tomo, no fumo y no me drogo", expresó.

Posteriormente, Juanda Caribe afirmó que no es la primera vez que @babaditosoficiall lo vincula con información falsa. Según explicó, a raíz de dichas publicaciones ha recibido decenas de mensajes de odio, algunos de ellos con amenazas contra su vida e integridad.

“He sido perseguido durante años por esta página con miles y miles de chismes, ataques e inventos durante años, pero esto se acabó. Hoy he recibido el ataque más bajo e infame: inventar que le he pegado a una mujer y en especial a mi compañera sentimental. No soy hombre de peleas, nunca en mi vida he golpeado a ningún ser humano, ni hombre ni mujer. No me da pena decirlo: no sé pelear (...) Me están llegando amenazas de muerte y demás. Así que hago responsable a de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, en especial a mi hija”, escribió como descripción a una captura de pantalla en la que mostró uno de los mensajes recibidos.

Estas fueron las publicaciones con las que Juanda Caribe respondió a la falsa noticia que, según él, fue difundida con la intención de afectar su buena imagen. Fotografía por: Captura de pantalla

Pareja de Juanda Caribe también rompió el silencio

Horas más tarde, Sheila habló en redes para poner fin a la polémica y pedir mesura frente a las versiones que circulan en redes sociales. Tanto ella como el creador de contenido insistieron en la importancia de preservar la intimidad familiar y evitar la difusión de información no verificada.

“Juan David nunca me ha agredido físicamente. Prefiero no alimentar especulaciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante: la tranquilidad y el respeto hacia mi hija”, expresó la pareja de Juanda Caribe, quien exigió a la página en cuestión que se retracte lo más pronto posible.

