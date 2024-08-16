Juanes está de luto: confirman la muerte de Alicia Vásquez, su madre

Juanes atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La mujer que inspiró varias de sus canciones más íntimas y que lo acompañó en cada etapa de su carrera ha partido, dejando un vacío que marca al artista y a su familia.

Se trata de Alicia Vásquez, madre del cantante y una de sus consejeras permanentes. Su influencia fue tan profunda que el propio Juan Esteban (nombre de pila del antioqueño) decidió rendirle homenajes en vida: desde tatuar su rostro en su brazo derecho hasta convertir sus consejos en música.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Juanes?

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, la señora Alicia falleció en Medellín el pasado lunes 8 de septiembre, a los 95 años de edad.

Este medio también recordó que fue ella quien dio origen al título de uno de los discos más representativos del artista, La vida… es un ratico (2007), inspirado en una frase que repetía con frecuencia: “la vida es un ratico”, invitando a disfrutar cada instante.

Alicia, una figura central en la vida de Juanes

El cantante de A Dios le pido y Es por ti siempre ha destacado el papel de su madre como guía y apoyo incondicional. En diferentes entrevistas habló de la fortaleza de doña Alicia y de cómo sus palabras lo ayudaron a enfrentar los momentos más duros de su carrera.

Hasta el momento, ni Juanes ni otros miembros de su familia han hecho declaraciones públicas sobre el fallecimiento. Tampoco se conocen detalles sobre las exequias, lo que evidencia la reserva con la que la familia Vásquez ha manejado tradicionalmente su vida privada, según reseñó el diario antioqueño.

Noticia en desarrollo...