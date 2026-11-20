Julieth Restrepo compartió con sus seguidores una noticia que marca una nueva etapa en su vida familiar. La intérprete, que ha desarrollado buena parte de su carrera entre Colombia y Estados Unidos, publicó varias fotografías para presentar al nuevo integrante de su hogar, en una publicación que recibió mensajes de felicitación de colegas, amigos y seguidores.

A través de sus redes sociales, la artista mostró algunos de los momentos que han vivido en familia durante los primeros días después de la llegada del bebé. En las imágenes aparece acompañada por su esposo Sebastián Zuleta y también por su hija mayor, en diferentes escenas que reflejan cómo han recibido al pequeño. Aunque decidió no mostrar completamente el rostro del recién nacido, sí permitió conocer algunos detalles de sus primeros días de vida.

¿Cómo se llama y cuándo nació el hijo de Julieth Restrepo?

El segundo hijo de la actriz se llama Emilio Zuleta Restrepo y nació el 14 de noviembre de 2026. Sin embargo, fue hasta el jueves 19 de noviembre cuando Julieth decidió hacer pública su llegada mediante una publicación en Instagram.

"Oficialmente somos 4. Bienvenido mi niño hermoso. Te estábamos esperando!", escribió Julieth Restrepo en la descripción del carrusel de fotografías, en el que también incluyó el nombre completo del pequeño y su fecha de nacimiento.

Las imágenes permiten conocer algunos de los primeros momentos de Emilio junto a sus familiares. En una de ellas aparece el bebé durante el día de su nacimiento, mientras que otras muestran el encuentro con su papá y su hermana mayor. También hay registros de la actriz junto al recién nacido, en los que comparte parte de la intimidad de estos primeros días de maternidad.

La intérprete optó por mantener cierta reserva sobre la identidad visual de su hijo y no permitió apreciar completamente su rostro. No obstante, las fotografías sí muestran cómo ha sido la adaptación de la familia a la llegada del nuevo integrante y la felicidad que representa para ellos este acontecimiento.

La publicación también confirmó que la primogénita de la actriz, Lucía Zuleta, ya conoció a su hermano menor. La niña nació el 24 de diciembre de 2022 y, desde que sus padres anunciaron el segundo embarazo, tuvo un papel especial en la manera como la familia compartió la noticia.

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¿Quién es Sebastián Zuleta, el papá de Emilio?

El pequeño es fruto del matrimonio de Julieth Restrepo con Sebastián Zuleta Maya, colombiano que también desarrolla su carrera profesional en la industria audiovisual, aunque detrás de cámaras. Se desempeña como compositor y editor musical para cine y televisión, con una trayectoria en producciones internacionales.

Su trabajo incluye proyectos de importantes compañías de entretenimiento. Entre las películas en las que ha participado están "Encanto", "Wish: el poder de los deseos", "Moana 2" y "WiFi Ralph". También trabajó en producciones como "Finch" y "Mi villano favorito".

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En abril de 2025, Zuleta habló con ENTER.CO sobre su experiencia en la industria cinematográfica y explicó cómo funciona el proceso de creación musical para las películas. En esa conversación también destacó la influencia que ha tenido su familia en su trabajo creativo y mencionó a su esposa como una de sus principales aliadas.

Julieth y Sebastián se casaron en enero de 2018 y establecieron su hogar en Los Ángeles, California, donde ambos han continuado desarrollando sus proyectos profesionales. Además de su faceta como actriz, Restrepo también ha incursionado en la producción audiovisual. La pareja conformó una productora para impulsar sus propios proyectos cinematográficos.

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Con el nacimiento de Emilio, la familia pasó de tener tres integrantes a cuatro. Lucía, quien llegó a sus vidas en diciembre de 2022, ahora comparte con su hermano una nueva etapa de la vida familiar.

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