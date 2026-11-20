Julio Alberto Ríos Gallego, mejor conocido como ‘Julioprofe‘, sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en la que reveló que atraviesa una difícil situación junto a su familia. El ingeniero civil explicó que tanto él como sus seres queridos están siendo víctimas de hostigamiento y amenazas.

El docente y creador de contenido, que durante años compartió explicaciones de matemáticas y física con estudiantes de diferentes países, aseguró que este ha sido el motivo de su ausencia en redes sociales y se disculpó con su comunidad. Además, confirmó que ya tomó medidas ante lo ocurrido.

¿Qué dijo ‘Julioprofe’ sobre las amenazas contra su familia?

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Ríos Gallego se dirigió a sus seguidores con un mensaje en el que explicó el momento que atraviesa. "Perdón por estar ausente estos días. Mi familia y yo estamos atravesando una situación de hostigamiento y amenazas que nos ha quitado la paz", escribió inicialmente.

En el mismo comunicado, ‘Julioprofe’ confirmó que ya presentaron las respectivas denuncias ante las autoridades. Sin embargo, explicó que, por respeto al proceso, todavía no puede revelar nombres ni detalles sobre lo sucedido.

"Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más. Gracias por estar siempre ahí", agregó el conocido creador de contenido, quien no precisó en qué consisten las amenazas, desde cuándo se presentan ni quiénes estarían detrás de ellas.

De acuerdo con lo informado por ‘Julioprofe’, las denuncias ya fueron radicadas. Semana señaló que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Hasta el momento, no se conocen públicamente detalles sobre el avance de las actuaciones de las autoridades ni se ha informado de personas señaladas o capturadas por estos hechos.

La publicación generó numerosas reacciones de solidaridad. Seguidores, estudiantes y otros creadores de contenido le enviaron mensajes de respaldo y le expresaron sus deseos de que la situación se resuelva pronto. Algunos también recordaron la ayuda que encontraron durante sus años de estudio en las explicaciones que el profesor compartió gratuitamente en internet.

Publicidad

La denuncia tuvo otro elemento que llamó la atención de los usuarios. Después de publicar el comunicado, el docente compartió una historia de Instagram en la que agradeció los mensajes de apoyo y escribió una frase contundente: "Cero tolerancias con la violencia de género".

La expresión despertó interrogantes entre sus seguidores, especialmente por el contexto de hostigamiento y amenazas que acababa de hacer público. Sin embargo, no explicó a qué situación específica hizo referencia con esa frase ni estableció públicamente una relación entre esas palabras y las amenazas denunciadas horas antes.

Publicidad

¿Quién es Julioprofe?

Julio Alberto Ríos Gallego es un ingeniero civil y docente colombiano nacido en Cali, Valle del Cauca. Desde 2009 utiliza YouTube para publicar explicaciones de matemáticas y física, con contenidos sobre álgebra, cálculo y otros temas que forman parte de la formación escolar y universitaria.

Su metodología, basada en desarrollar los ejercicios paso a paso, le permitió construir una comunidad de millones de estudiantes y usuarios de distintos países de habla hispana. Con el paso de los años, su canal se convirtió en una referencia para quienes buscan complementar sus clases o prepararse para evaluaciones académicas.

Publicidad

Por ahora, Julioprofe no ha anunciado cuándo retomará con normalidad sus publicaciones.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí