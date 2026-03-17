Junior Quiñones, timbalero de Willy García, fue asesinado en Cali. Esto se sabe

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el barrio Junín, donde Luder Quiñónez, de 52 años, conocido como ‘Junior’, fue sorprendido por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. Los atacantes le dispararon en múltiples ocasiones.

¿Qué pasó con el timbalero de Willy García?

El artista, quien presuntamente se encontraba realizándole algunos arreglos a su automóvil, fue llevado a un centro médico, pero lamentablemente falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.La noticia fue confirmada por algunos medios locales. En redes sociales, sus seguidores han comenzado a dejar mensajes de condolencias por la repentina partida de Junior, quien trabajó durante varios años junto a Willy García, el reconocido cantante de salsa colombiano.

“El artista fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento. Estos hechos son materia de investigación por parte de nuestras unidades de policía judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se presentó este ataque”, aseguró el brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

A través de un comunicado, la organización de Willy García aseguró: “Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas”.

¿Quién era Junior Quiñones?

Luder nació en Cali y creció en un hogar lleno de música, lo que sin duda marcó su camino desde muy joven. A los 9 años, comenzó su carrera como timbalero en la Orquesta La Octava Dimensión, donde ya mostraba un talento para la percusión.

A lo largo de su trayectoria artística, formó parte de importantes agrupaciones del género, como el Grupo Niche, La Suprema Corte y Proyecto Omega. En estos grupos, no solo se destacó como timbalero, sino que también brilló como bongosero y músico de grabación, bajo la tutela de grandes maestros como Jairo Varela. En 2002, dio un paso decisivo en su carrera al fundar la orquesta Son de Cali, consolidándose como un líder en la percusión. Luego, continuó su viaje internacional con agrupaciones como la de los Hermanos Lebrón, llevando la salsa colombiana a diferentes rincones del mundo.

Sin embargo, su nombre ha estado especialmente asociado durante décadas al del cantante Willy García, con quien colaboró por más de 30 años, convirtiéndose en una pieza clave de su orquesta y en un referente del sonido salsero de Cali.