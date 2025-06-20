Karol G, con todo listo para su Tropicoqueta Tour: “Están confirmados los escenarios”

Los primeros indicios del Tropicoqueta Tour ya salieron a la luz y la expectativa entre los fanáticos de Karol G no se hizo esperar. La gira, que acompañará su más reciente trabajo discográfico, tendría listos algunos aspectos fundamentales que anticipan un espectáculo de gran magnitud.

Según versiones conocidas en las últimas horas, el proyecto avanza en su fase de planeación y los escenarios donde se llevará a cabo ya estarían confirmados. El dato ha desatado la emoción de los seguidores, que esperan con ansias el anuncio oficial para conocer más sobre este recorrido internacional.

¿Qué se sabe del ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G?

El dato lo entregó el empresario Diomar García, uno de los organizadores de los conciertos de la artista en Colombia, quien en entrevista con la emisora Los 40 Colombia señaló que los preparativos avanzan sin contratiempos. Aunque aún no se han revelado las fechas oficiales, García aseguró que el anuncio podría producirse en un plazo de uno o dos meses.

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el Tropicoqueta Tour”, declaró García durante la conversación con la emisora.

La declaración ha despertado entusiasmo entre los seguidores de ‘La Bichota’, quienes han estado a la espera de novedades sobre la gira que marcará el regreso de Karol G a los escenarios internacionales después de su Mañana Será Bonito Tour. Según explicó el empresario, los ajustes que restan están relacionados únicamente con el calendario, ya que la infraestructura y la logística necesarias para el show ya se encuentran aseguradas.

Con estas declaraciones, se despejan varias de las dudas sobre el alcance de la nueva gira, que promete ser una de las más ambiciosas en la carrera de la cantante paisa, quien ya había confirmado el futuro de su Tropicoqueta Tour.

“Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando…Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo en este momento es dejándome sorprender por las nuevas emociones de la vida”, expresó Karol G a Elle España sobre cómo se prepara para su gira internacional.