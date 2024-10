Karol Samantha reaccionó luego de su ruptura de Epa Colombia. Video

Epa Colombia sostuvo una relación de seis años con la futbolista Diana Celis. Tras su polémica ruptura en el 2020, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, inició un romance con Karol Samantha.

Te puede interesar: Epa Colombia terminó con su novia y contó por qué: “Todo fue empeorando”

La creadora de contenido se convirtió en mamá hace seis meses. A través de sus redes sociales documentó no solo su embarazo, sino también su parto y el crecimiento de su bebé, a quien llamó Daphne Samara. La también empresaria se había mostrado muy enamorada y unida a su pareja; sin embargo, esta semana confirmó por medio de su cuenta de Instagram que su relación llegó a su fin.

Aparentemente, no quedaron en los mejores términos por lo que ahora estarían discutiendo por la tenencia de su hija. Epa culpó a su suegra por su separación: “Jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija”, dijo.

De acuerdo con lo que contó, antes de quedar embarazada su relación sentimental era diferente. Sin embargo, una vez dio a luz, reveló, Karol cambió de actitud.

“Cuando yo tome la decisión de ser mamá con mi expareja... Creí que la vida iba a ser distinta, pero luego uno queda embarazada y se empieza a dar cuenta de la realidad, Ella cambió mucho desde que llegó mi hija y eso es notable”, mencionó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así habría reaccionado Karol Samantha a las declaraciones de Epa Colombia

Aunque Karol Samantha había revelado que no le gustan mucho las redes sociales, de hecho, pocas veces hacía publicaciones relacionadas con su vida privada, en su perfil de Instagram reposan varias imágenes de la bebé, quien nació el 9 de abril de este año.

Hace unos minutos, la expareja de Epa se volvió tendencia en redes sociales, pues, después de varios días de silencio, publicó un video en sus historias de Instagram donde, aparentemente, le envió una indirecta a Daneidy.

En el video aparece cantando un tema cuya letra dice: “te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, qué pensaron que de amor nos íbamos a morir. Voy a sacarme el sufrimiento del pecho, hay que beber al nombre del despecho”.

Aunque no solo se trató de un par de segundos, algunos internatuas relacionaron ese video como una indirecta a su expareja. Además, aseguran que con ese clip estaría confirmando su ruptura. “A esa no que no le gustaban las redes sociales”, “nace una influencer”, “¿ellas no tienen WhatsApp para que se digan las cosas?”, “de las aguas mansas, líbrame Señor”, “muy oportunista, se quejaba porque la mostraban y ella era muy tímida, y ahora véanla”, “eso se veía venir”.