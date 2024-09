Epa Colombia terminó con su novia y contó por qué: “Todo fue empeorando”

A puertas de cumplirse los seis meses del nacimiento de Samara, su primera hija, Daneidy Barrera (Epa Colombia) llamó la atención de sus fanáticos al compartir unos mensajes en Instagram con los cuales dio a conocer que se acabó la relación amorosa con Karol Samantha.

Epa Colombia confirmó su ruptura con Karol Samantha

Los rumores que rodean a la pareja se suscitaron gracias a una serie de historias que Daneidy Barrera publicó en la noche del 29 de septiembre, cuando publicó, incluso, parte de un chat privado con Karol Samantha.

“Recuerde que, para ser mamá, hay que estar presente ¿Qué se puede esperar de una mamá que pone a su esposo por encima de usted? ¡Qué podre esperar para mi hija! Con su inmadurez no va a llegar a ningún lado”, se lee en una captura de pantalla que compartió Epa Colombia.

Posteriormente y sin dar mayores detalles al respecto, la también empresaria se mostró afectada por esta nueva ruptura en su vida amorosa: “Ser madre soltera nunca fue mi plan, pero lo estoy dando todo”.

Epa Colombia y Karol Samantha se conocieron a los 14 años e iniciaron su noviazgo cuando la creadora de contenido terminó con la futbolista Diana Celis. Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Por qué terminaron Epa Colombia y Diana Celis?

En medio de las dudas y rumores que suscitó con sus misteriosas publicaciones, la influenciadora entregó algunas de las razones por las que todo terminó con Karol Samantha.

“La vida privada no se expone ni se publica, pero cuando una persona está tan expuesta hay cosas que no se pueden ocultar ni negar. Cuando yo tomé la decisión de ser mamá con mi expareja... Creí que la vida iba a ser distinta, pero luego quedé embarazada y empecé a darme cuenta de la realidad. Mi vida cambió mucho desde que llegó mi hija y eso es notable. Yo pasé por depresión, ansiedad y muchas cosas en la cabeza (...) Ahí me di cuenta de que la pareja a uno no lo entiende”, expresó inicialmente.

“Yo empecé a ver comportamientos raros en mi expareja por los que yo dije: ‘Esto no está bien’. Por ejemplo, yo quería bañar a mi hija porque yo soy la mamá, pero ella decía que era su mamá quien debía hacerlo. Empezaron a aparecer infinidad de problemas y todo fue empeorando con el tiempo (...) Imagínate uno querer disfrutar de su hija, pero no poder porque tienes al lado a una persona con la que peleas todo el tiempo ¡Es muy difícil!”, agregó Epa Colombia.

La figura de redes sociales concluyó su pronunciamiento al advertir que ella fue “excelente pareja y Karol lo sabe”, no sin antes enviar una pulla a su ex: “¡La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible! Esa señora tiene un marido y lo pone por encima de su propia hija”.

Con ánimo de resolver algunas dudas, la revista Vea se comunicó con Karol Samantha, quien aseguró que prefiere guardar silencio y estar apartada de los medios y las redes sociales en este momento.

“No me gusta nada de esto. No soy de salir a hablar o pronunciarme, solo sé que la justicia divina existe”, aseguró la exnovia de Epa Colombia.