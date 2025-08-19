Katrinalieth, hija de Kaleth Morales, anunció su compromiso. Así fue la pedida de mano

El nombre de Kaleth Morales sigue siendo recordado en la música vallenata, no solo por el legado que dejó con canciones que marcaron a una generación, sino también por la descendencia que mantiene vivo su recuerdo. Sus hijos, Samuel y Katrinalieth, han sido los encargados de llevar en alto su apellido.

Mientras Samuel Morales celebró hace poco la llegada de su primer hijo, ahora es Katrinalieth quien acapara la atención al anunciar públicamente su compromiso.

Hija de Kaleth Morales se casa

La cantante de vallenato, conocida entre sus seguidores como ‘La princesa del género’, publicó en Instagram una serie de fotografías en las que compartió la alegría de este momento junto a Romario Maceas, su futuro esposo.

En las imágenes se ve a la pareja tomada de la mano, sonrientes y con un ramo de girasoles en Valledupar, la tierra natal de su padre. El ambiente romántico y la complicidad de ambos reflejaron la emoción de esta nueva etapa.

“Un sí para toda la vida, un sí para construir, un sí para ser equipo, un sí para ser familia. Te amo, Romario”, escribió la hija de Kaleth Morales como pie de foto, un mensaje que rápidamente desató felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

La publicación de Katrinalieth se viralizó en cuestión de horas, con cientos de comentarios que celebraban la noticia y recordaban la figura de Kaleth Morales (fallecido en 2005), quien sin duda estaría orgulloso de acompañar a su hija en este instante tan significativo. Muchos fanáticos también resaltaron el simbolismo de que la pedida de mano se diera en Valledupar, considerada la cuna del vallenato.

¿Quién es Romario Maceas, prometido de Katrinalieth Morales?

El prometido de ‘La princesa del vallenato’ se dedica profesionalmente a la fotografía, según lo demuestra a través de sus redes sociales, mismas en las que muestra detalles de su relación con Katrinalieth. Ahora, su propuesta de matrimonio marca un paso más en su historia, con la expectativa de lo que será la vida juntos.

“Te amo y quiero caminar contigo hasta viejitos”, respondió Romario Maceas al anuncio de boda hecho por su futura esposa, al que reaccionaron familiares, amigos y seguidores con emotivos mensajes.