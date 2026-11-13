Kbeto Zuleta: revelan la primera foto del cantante tras el trágico accidente

Kbeto Zuleta completa 18 días de recuperación luego del grave accidente de tránsito que sufrió junto a los integrantes de su agrupación musical, el pasado 26 de octubre. El siniestro dejó tres músicos fallecidos y al artista con graves lesiones que obligaron a los médicos a amputarle la pierna izquierda.

En medio de este proceso, se conoció una fotografía del hijo de Poncho Zuleta desde el centro médico donde permanece hospitalizado en Barranquilla. La imagen, que compartió uno de sus hermanos, llamó la atención de sus seguidores porque muestra al intérprete sonriente, una señal alentadora en medio de las difíciles circunstancias que enfrenta su familia.

La foto de Kbeto Zuleta en el hospital que emocionó a sus seguidores

La imagen fue publicada por Candé Zuleta, hermano del cantante, en sus redes sociales. De acuerdo con lo que se observa, se trata de una captura de una videollamada que sostuvieron los dos familiares.

En la fotografía, Kbeto Zuleta aparece recostado en una cama, con una camiseta y una expresión sonriente. Aunque continúa hospitalizado y bajo atención médica, su gesto generó numerosas reacciones entre quienes siguen de cerca su evolución desde que se conoció la gravedad del accidente.

Candé acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su hermano: "Dios nunca abandona a sus hijos. Te amo, hermanito".

La imagen fue recibida con mensajes de cariño y solidaridad para el artista y sus seres queridos. Para sus seguidores, verlo sonreír representa un motivo de esperanza después de varias semanas marcadas por la incertidumbre, las intervenciones médicas y la pérdida de tres integrantes de su agrupación.

¿Cómo avanza la recuperación de Kbeto Zuleta?

Los reportes más recientes sobre la salud del artista los entregaron sus familiares durante los últimos días. El 10 de noviembre, Claudia Zuleta, hermana del cantante, habló con El Heraldo y aseguró que su evolución ha sido positiva y que permanece estable.

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"Mi hermano Kbeto ha tenido una evolución positiva, favorable. Gracias a Dios y a las oraciones de tantos millones de colombianos, cada una de sus intervenciones ha sido un paso positivo en su recuperación", manifestó.

La familiar también expresó su esperanza de que el intérprete pueda levantarse pronto de la cama y comenzar un proceso de rehabilitación. "Tenemos certeza de que pronto él se levanta de esa cama y empieza un proceso de rehabilitación que lo devuelva a la vida, a cumplir sus sueños y cada uno de sus propósitos", agregó.

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Unos días antes, el 7 de noviembre, el médico Jorge Mario Córdoba, quien acompaña el proceso del cantante, también entregó declaraciones sobre su evolución. Según explicó, Kbeto Zuleta responde favorablemente a la atención médica y permanece bajo vigilancia especializada en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

El profesional destacó, además, la actitud del artista cuando recuperó la conciencia. Según relató, lo primero que hizo fue preguntar por cada uno de los integrantes de su agrupación y por sus familiares.

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Córdoba contó que Kbeto lloró al conocer la muerte de sus compañeros y preguntó por su padre, su madre y sus hermanos, así como por la manera en que ellos estaban afrontando la tragedia. De acuerdo con el médico, solo después de preocuparse por los demás pensó en su propia situación.

El cantante despertó espontáneamente el 31 de octubre y fue extubado. Posteriormente, el 4 de noviembre, enfrentó dos nuevos procedimientos quirúrgicos. Su hermano Héctor Zuleta explicó que, después de esas intervenciones, permanecía estable y consciente, aunque todavía necesitaba otras cirugías.

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La tragedia que golpeó a la agrupación de Kbeto Zuleta

El accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre, cuando el autobús en el que viajaban los músicos cayó al río Ariguaní, en un tramo de la carretera entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. La agrupación regresaba de una presentación en Sincelejo.

El siniestro dejó tres integrantes fallecidos: Harold Santana, guitarrista; Geovanny Lobo y Radamel Uribe, coristas. Este último murió el 8 de noviembre, después de permanecer hospitalizado por las lesiones que sufrió.

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Kbeto Zuleta fue otro de los más afectados. Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda y posteriormente trasladarlo a Barranquilla para continuar con su atención especializada.

Mientras avanza con la recuperación, su familia mantiene la esperanza de que pueda iniciar pronto la rehabilitación y retomar, progresivamente, sus proyectos personales y musicales.

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