¿‘Killadamente’ fingió su muerte? El video viral que desata polémica en redes

La muerte de Carol Acosta, conocida en redes sociales como ‘Killadamente’, el pasado 4 de enero, ha generado un sinfín de comentarios en medios de comunicación y redes sociales.

La joven de 27 años, quien se destacaba por hablar en sus redes del amor propio, habría muerto a causa de un paro cardiorrespiratorio luego de atragantarse mientras comía, así lo aseguraron su mamá y hermana.

No obstante, en los últimos días surgió una nueva teoría, luego que un par de amigas de la influenciadora pusiera en duda esa versión brindada por su familia. Por ahora, los seguidores de Carol Acosta están a la espera de los resultados de la autopsia que determina lo que, en realidad, le ocurrió.

Entre lágrimas, Kathyan Acosta narró detalles del momento cuando se enteraron de la repentina muerte de la creadora de contenido. Fotografía por: Instagram

En redes aseguran que ‘Killadamente’ no murió

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales que ha generado una ola de comentarios. En el clip, que reposa en las historias destacadas de Instagram de la creadora de contenido y que fue publicado en septiembre del 2024, aparece ella misma dando un misterioso mensaje:

“Cuando yo digo que yo me voy a desaparecer, yo no lo estoy diciendo relajando, no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar, y no se preocupen, que no me morí, voy a volver seguro en seis meses o nueve, o un año, cuando yo quiera”, afirmó en ese momento.

Asimismo, en la descripción del clip, escribió: “acuérdense de este video y de que no me morí”. De acuerdo con esas palabras de la influenciadora, se han tejido algunas teorías al respecto. Algunos afirman que la creadora de contenido en realidad no murió y que puede estar tomándose un receso de redes sociales, mientras que otros aseguran que ella presentía lo que le iba a pasar, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, había dado a conocer que atravesaba por una fuerte depresión. Por ahora, sus familiares no se han referido al respecto. “Yo también quisiera que estuviera viva, pero no es así”, “ojalá todo haya sido una broma, en cualquier caso”, “ella no se haría eso, ama a sus dos pequeños”, “tengo el presentimiento que no falleció, ojalá sea así”, “yo digo que va a volver con un gran cambio físico”.

¿Cuál es la verdad del video de ‘Killadamente’?

Aunque se desconoce con qué intención ‘Killadamente’ dijo eso en ese momento, una usuaria en redes aseguró que: “estaba en un live que hizo una chica aquí en tiktok hablando del caso, y las dos hermanas se unieron para aclarar dudas, cuando dijo que se iría era porque iba a un retiro espiritual este mes y mencionó que ya tenía incluso las maletas hechas, pero obviamente no controlamos los giros que da la vida y las cosas no salieron como ella planeaba”.