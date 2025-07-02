La banda de K-pop BTS confirmó fecha de regreso y anunció gira mundial para 2026

Tras casi cuatro años de pausa obligada, el regreso de BTS se perfila como uno de los acontecimientos musicales más relevantes de la industria global para 2026.

La ausencia del grupo, motivada por el cumplimiento escalonado del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, no solo detuvo la actividad conjunta del septeto, sino que marcó un punto de inflexión en el K-pop contemporáneo, acostumbrado a la presencia constante del grupo en escenarios, listas y premios internacionales.

Durante este periodo, los siete integrantes desarrollaron proyectos individuales mientras se mantenía la expectativa sobre el futuro de la banda como unidad, una incógnita que tanto la industria como los fanáticos siguieron de cerca. Con el cierre definitivo de esta etapa, la agencia BigHit Music confirmó que BTS retomará su actividad grupal con nueva música y una gira internacional, un anuncio que reactiva el engranaje comercial y cultural que el grupo ha representado desde su consolidación global.

¿Cuándo regresa BTS a la música?

La banda de K-pop regresará el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum seguido de una gira mundial, el primer disco conjunto del septeto desde Proof (2022) y que supondrá su primera actividad grupal tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación.

El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.

En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

¿Por qué BTS es tan popular?

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’, y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

