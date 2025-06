La familia crece: Natti Natasha revela su embarazo con una tierna publicación

Tras cuatro años de convertirse en madre por primera vez, Natti Natasha sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un nuevo embarazo. La cantante compartió la noticia este 11 de junio a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

El video con el que Natti Natasha anunció su segundo embarazo

El anuncio del embarazo se hizo por medio de un video cargado de humor y naturalidad, en el que la cantante aparece midiéndose varias prendas junto a su diseñador de confianza. En las imágenes, grabadas como parte de los preparativos para su Natti Tour 2025, se evidencia la dificultad para encontrar ropa que le ajuste bien, lo que da pie a una conversación en la que, finalmente, se revela la razón de fondo: la dominicana está esperando un bebé.

Su esposo, el productor musical Raphy Pina, también aparece en el video y participa en el momento de la revelación, que termina siendo tan íntimo como pública. Lejos de un anuncio tradicional, la cantante decidió mostrar el detrás de cámaras de su día a día y convertir una situación cotidiana en un mensaje lleno de significado.

Además de la noticia personal, el video también sirvió para confirmar que la gira que tenía prevista entre octubre y diciembre de este año será pospuesta. Según explicó la propia artista, el nacimiento del bebé está proyectado para la última parte del 2025, y por eso no le sería posible cumplir con la exigente agenda de presentaciones.

“Ustedes me entenderán. Hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder, ni se puede pausar, así que confirmado tour 2026, pero con familia agrandada”, expresó Natti Natasha sobre la decisión que tomó sobre esta gira con la que tiene planeado visitar varias ciudades de América Latina.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. En pocos minutos, las redes sociales de la domincana de 38 años se llenaron de mensajes de felicitación, apoyo y empatía, celebrando tanto la llegada del nuevo integrante a la familia como la forma cercana en que decidió compartir la noticia. Para Natti Natasha, este nuevo embarazo representa una pausa necesaria, pero también una etapa feliz que suma a su historia personal y profesional.