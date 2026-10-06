Luto en la música colombiana. Murió Víctor Hugo Ayala

Víctor Hugo Ayala nació en Bogotá el 13 de junio de 1934 y tuvo una carrera musical de más de 70 años donde grabó cerca de 48 producciones discográficas.

Reconocido por interpretar boleros, música lírica y popular se convirtió en el intérprete oficial del Himno Nacional al final de cada emisión de la programación de televisión. Así mismo, cada 31 de diciembre era el encargado de despedir el año en la pantalla interpretándolo. Fue reconocido como el único artista que grabó las once estrofas que componen el Himno. De ahí que para muchos colombianos él era la voz oficial del Himno.

¿Quién fue Víctor Hugo Ayala?

El cantante, que inicialmente iba a ser arquitecto y estudió algunos semestre de dicha carrera llegando a ser dibujante en la Armada Nacional, donde habría interpretado el Himno Nacional, luego comenzaría en la radio nacional como intérprete aficionado.

Participó en convocatorias y concursos de distintas emisoras como Radio Santa Fe, La Voz de Colombia y Nueva Granada de RCN.

Dentro de los temas más emblemáticos que interpretó se cuentan ‘Camino Verde’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘La quiero porque la quiero’.

De momento, se conocen las causas de la muerte del maestro Víctor Hugo Ayala, quien tenía 92 años.

Noticia en desarrollo…