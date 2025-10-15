La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero, su vocalista original

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles la vuelta de Amaia Montero, su cantante original, como vocalista del grupo, así como la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, un rumor que llevaba meses circulando y que cobró fuerza tras el anuncio de la salida de Leire Martínez del grupo español.

La noticia se hizo pública en un comunicado, filtrado unos minutos antes en redes sociales, acompañado de una foto y un vídeo grabado en un local de ensayo, en el que Amaia aparece cantando junto a Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

Los cambios en La Oreja de Van Gogh

La ausencia de Pablo Benegas, que llevaba 30 años en la banda, es evidente tanto en las imágenes como en la firma del comunicado, en el que el grupo aclara que el guitarrista seguirá formando parte del grupo, aunque “se retirará una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales”.

De esta manera, el quinteto, ahora reconvertido en cuarteto, volverá a reencontrarse con su público tras dedicar los últimos meses a repasar sus éxitos y a escribir nuevas canciones que pronto se sumarán a su repertorio.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, expresó Amaia Montero, emocionada, que regresa al grupo en el que permaneció entre 1996 y 2007.

El regreso de Montero venía especulándose tras su participación en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, en julio de 2024, donde con una voz tímida que fue ganando confianza interpretó su mítica canción ‘Rosas’.

La confirmación oficial del regreso de Amaia se produce justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, quien permaneció 17 años en la banda donostiarra.

¿Por qué salió Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh?

La salida de Martínez, anunciada el 14 de octubre de 2024, se produjo mediante un comunicado en el que la banda explicó que no habían conseguido “acercar” sus “diferentes maneras de vivir el grupo”, un mensaje que muchos fans interpretaron como una traición a quien tomó el relevo de Montero durante casi dos décadas.

En abril, la propia Leire lanzó su primera canción en solitario, titulada Mi nombre, en la que reflejó cómo se sintió tras la separación: “Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre”.