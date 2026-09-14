Lady Gaga se convierte en madre por primera vez y es fotografiada con su bebé

Lady Gaga atraviesa una nueva etapa de su vida lejos de los escenarios y de las grandes producciones que han marcado buena parte de su carrera. La cantante estadounidense se habría convertido en madre por primera vez junto a Michael Polansky, su prometido, en una noticia que ha comenzado a ser reportada por algunos de los principales medios de entretenimiento de Estados Unidos.

La llegada del bebé representa el cumplimiento de un deseo que la artista había expresado públicamente en diferentes momentos. Aunque Gaga nunca hizo un anuncio sobre un embarazo ni ofreció detalles sobre un proceso de gestación, sí habló durante años de su intención de formar una familia y de la maternidad como uno de sus grandes proyectos personales.

Las imágenes que dieron cuenta de la llegada del bebé de Lady Gaga

La noticia fue revelada inicialmente por Page Six, que publicó fotografías de Gaga y Polansky durante una salida en el norte de California. En las imágenes, la cantante aparece junto a su pareja y lleva a un recién nacido en un portabebés sujeto a su cuerpo.

Page Six fue el primer medio en reportar la llegada del bebé y publicó imágenes de la pareja durante un paseo en el norte de California. En ellas, la cantante aparece cargando al recién nacido en un portabebés, mientras camina junto a Polansky.

Posteriormente, una fuente confirmó a PEOPLE que ambos se convirtieron en padres por primera vez. Según la publicación, la pareja está feliz con la llegada del bebé y se tomó un tiempo de sus actividades profesionales durante el verano para dedicarse a esta nueva etapa familiar.

La pareja, sin embargo, ha decidido mantener en privado los principales detalles sobre el recién nacido. Hasta ahora no se conoce públicamente su nombre, sexo ni fecha exacta de nacimiento. Tampoco se ha informado de manera oficial el lugar donde ocurrió el parto. Los representantes de Lady Gaga no habían realizado un anuncio público sobre la llegada del bebé.

Foto: AFP - ANGELA WEISS

Para la famosa artista, la maternidad no era un proyecto desconocido. En 2020, durante una entrevista con InStyle, la artista habló de sus deseos para el futuro y aseguró que estaba muy emocionada ante la posibilidad de tener hijos y convertirse en madre. Años después, su relación con Polansky dio forma a ese proyecto familiar.

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En enero de 2025, durante una entrevista con ELLE, Lady Gaga habló extensamente sobre sus planes de formar una familia con su entonces prometido. La cantante explicó que imaginaba su vida futura junto a Polansky y sus hijos y aseguró que quería permitirles desarrollar su propia identidad, sin imponerles una determinada manera de entenderla a ella o a su carrera.

En esa misma conversación, Michael Polansky también se refirió al deseo de ambos de tener hijos y describió la posibilidad de convertirse en padre como parte de la vida que estaban construyendo juntos. Meses después, Gaga volvió a referirse a la maternidad durante una conversación con Stephen Colbert. Allí definió ese proyecto como su “próximo papel protagonista”, una frase que resumía el lugar que ocupaba la idea de ser madre dentro de sus planes personales.

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El camino hacia esta nueva etapa también estuvo marcado por la privacidad. En 2024, la neoyorquina tuvo que responder a rumores sobre un supuesto embarazo después de que circularan fotografías suyas en una boda familiar. En aquella ocasión negó estar embarazada.

Ahora, la cantante inicia una nueva etapa personal junto a Polansky, con quien mantiene una relación desde 2019 y se comprometió en 2024. Por el momento, ambos han optado por mantener al bebé alejado de la exposición pública y no han revelado más detalles sobre su llegada.

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