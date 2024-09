Daniel Calderón y Anita Beleño contaron su verdadera historia de amor: “Me caía mal”

Daniel Calderón y Anita Beleño conforman, junto a su hijo Agustín, una familia que ha sabido superar las dificultades e imponerse a los obstáculos. Así lo recordaron ambos en una entrevista que concedieron a la revista Vea, en la que ellos mismos contaron su historia de amor y despejaron todas las dudas al respecto.

¿Cuándo y cómo se conocieron Daniel Calderón y Anita Beleño?

De acuerdo con lo expuesto por el artista vallenato y la modelo, se conocieron hace 17 años, aproximadamente, cuando ella daba sus primeros pasos como presentadora en un canal regional.

“Ambos hacíamos parte del medio del entretenimiento, entonces nos fuimos relacionando de alguna manera. Por ejemplo, yo iba a un evento y sabía que ella estaba allá, o prendía el televisor y la veía en su programa ¡Y siempre me encantó!”, expresó Daniel Calderón, quien está cumpliendo 20 años de carrera musical.

Sin embargo, Anita Beleño advirtió que en aquella época no hubo ningún tipo de acercamiento, entre otras razones, porque el cantante no era de su agrado: “La relación era más bien distante porque Daniel me caía mal. Me parecía creído y fastidioso. Yo siempre decía: ‘Ay no, ahí está Daniel’, pero mira las vueltas que da la vida y ahora cómo estamos”.

“Yo llevaba coqueteándole a ella mucho tiempo, estaba pendiente de lo que le pasaba, iba a sus cumpleaños y andaba muy atento de cosas que, a lo mejor, ella no recuerda hoy en día (...) Yo no sabía que le caía mal, ahora es que me vengo a enterar”, agregó Daniel Calderón entre risas, tras escuchar a su pareja.

¿Cuándo comenzó el noviazgo entre Anita Beleño y Daniel Calderón?

Con el paso del tiempo y al percatarse de que Anita había terminado con su novio de la época, el hijo del compositor Iván Calderón se jugó sus mejores cartas y, de forma estratégica, se acercó a la mujer que por muchos años llamó su atención.

“Teníamos una amiga en común y un día, después de que yo llegué de una gira, me preguntó: ‘Ay, hoy cumple años Diana ¿Tú vas a ir?’, yo le dije que sí y ella me respondió que también, entonces que allá nos veíamos. Ella en su inocencia, ¿no?, porque yo iba en lo mío, pensando en qué iba a pasar esa noche con Anita. Esa vez llegamos tarde, ya se había acabado la comida y como que estaban en otro flow, entonces yo le pregunté a Anita si quería ir a un restaurante a cenar”, aseveró Daniel Calderón en los micrófonos de Vea.

A pesar de que Anita Beleño aceptó la propuesta, decidió invitar a un tercer amigo a esa cita para evitar quedarse a solas con el cantante vallenato. Lo que ella no esperaba es que nada de eso fuera suficiente para contener la romántica confesión que, al quedarse solos por un momento en la mesa, escuchó del hombre que llevaba cortejándola desde hace varios meses.

“Ella quedó en shock, no lo esperaba. Pero bueno, con dedicación y constancia la fui enamorando”, recordó la voz líder de Los Gigantes del Vallenato sobre el inicio de su noviazgo, en febrero de 2017.

¿Por qué y cuándo terminaron Daniel Calderón y Anita Beleño?

A inicios de 2021, casi dos años después de tener a su hijo Agustín (2019), la pareja decidió terminar su relación por diferencias que, en su momento, parecían ser irreconciliables.

“No nos entendíamos bien, me faltaba entender muchas cosas y Anita estaba en una condición de la que yo no sabía, entonces estábamos siendo una pareja disfuncional, por lo que casi todas las conversaciones terminaban en discusiones”, explicó el artista de 40 años, quien admitió también que fue Anita Beleño la que tomó la iniciativa de romper en ese momento.

“Siento que fue más una decisión desde la cabeza que desde el corazón. La relación se estaba tornando disfuncional y no quería que el niño viera eso, entonces por eso pensé que lo mejor era irme y esperar a ver si todo se calmaba, o qué pasaba. Y, en realidad, eso fue lo que pasó. Nos alejamos y empezamos a entender muchas cosas, así como a dialogar mucho mejor, y se tomó la decisión de regresar. Ambos sabemos en lo que estamos y lo que queremos”, concluyó Daniel Calderón sobre su reciente reconciliación con Anita Beleño, tras tres años de separación.