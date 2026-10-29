Laura Bozzo: desmienten rumores sobre su muerte ¿Qué se sabe de su estado?

La salud de Laura Bozzo ha generado preocupación entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento latinoamericano. La presentadora peruana permanece hospitalizada en México después de una cirugía de urgencia y de presentar complicaciones que han hecho lenta su recuperación, mientras su entorno sigue pendiente de su evolución médica.

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, las redes sociales se convirtieron en escenario de versiones que aumentaron la preocupación alrededor de la conductora de ‘Laura en América‘. Una de ellas fue especialmente delicada: la noticia de su supuesto fallecimiento, que llegó a ser compartida por figuras públicas antes de que su familia y personas cercanas aclararan lo sucedido.

¿Qué pasó con Laura Bozzo y cómo surgió el rumor de su muerte?

La emergencia médica de Bozzo comenzó el 13 de octubre de 2026, cuando tuvo que ser atendida en Acapulco (México) por fuertes dolores abdominales. De acuerdo con los reportes difundidos por el programa mexicano ‘Venga la Alegría’, los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

Su condición se complicó después de la operación. Entre los problemas de salud reportados estuvieron la peritonitis, un choque séptico y una neumonía, además de afectaciones respiratorias. Posteriormente, la presentadora fue trasladada a Ciudad de México para continuar su tratamiento y permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Los reportes de los días siguientes describieron su estado como grave, pero estable. Aunque personas de su entorno hablaron de una evolución favorable, la recuperación ha sido lenta y la neumonía continuaba siendo motivo de preocupación.

Precisamente, fue en ese contexto que, en la noche del 27 de octubre, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que aseguraban que la presentadora había muerto. La versión tomó mayor fuerza cuando el actor mexicano Alfredo Adame compartió en Instagram una imagen con el mensaje "Laura Bozzo descansa en paz", en la que lamentaba su supuesto fallecimiento y reconocía su trayectoria televisiva, pese a las diferencias que ambos han protagonizado públicamente.

La publicación fue difundida sin que existiera una confirmación oficial de la muerte de la conductora. Sin embargo, la imagen llevó a algunos usuarios a dar por cierta la noticia y aumentó la confusión alrededor de su estado de salud.

Publicidad

Laura Bozzo: desmienten rumores sobre su muerte ¿Qué se sabe de su estado?

La familia de Laura Bozzo desmintió la noticia

El miércoles 28 de octubre, Aarón Guerrero, asistente de la presentadora, publicó un comunicado para rechazar categóricamente los rumores. El mensaje también fue compartido por Alejandra de la Fuente, hija de Bozzo, quien pidió responsabilidad a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales.

"Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información", señalaba el comunicado. El texto también hizo un llamado a verificar los datos antes de compartirlos y a respetar a la familia durante este momento.

Publicidad

Alejandra Palomera, representante de la conductora, confirmó a People en Español que la información sobre su muerte era falsa. Además, explicó que estaban a la espera de nuevas indicaciones de los médicos para informar sobre su evolución.

¿Qué dijo Alfredo Adame tras difundir la falsa noticia?

Después de que se conociera el desmentido, Adame retiró la publicación inicial y compartió otro mensaje en el que reaccionó con una broma sobre lo ocurrido: "De última hora, no la dejaron entrar al cielo y la regresaron".

Publicidad

El comentario generó críticas de usuarios que cuestionaron que el actor hiciera ese tipo de publicaciones mientras Laura Bozzo atraviesa un delicado momento de salud. También hubo reproches por haber difundido una noticia que no había sido confirmada y por la confusión que provocó entre quienes siguen la evolución de la presentadora.

Hasta este miércoles 28 de octubre, Laura Bozzo continúa hospitalizada en Ciudad de México. Por eso, en medio de la preocupación por su estado de salud, su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, pidió a los seguidores de la presentadora que se unieran en oración por su recuperación. “Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”, expresó en declaraciones al programa ‘Desvelados’, de América TV.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí