Laura Bozzo reaparece. La presentadora fue trasladada de clínica tras cirugía. ¿Cómo sigue?

El martes 13 de octubre los medios aztecas reportaron que la presentadora peruana Laura Bozzo, radicada en México desde hace unos 15 años, había sido ingresada de urgencia en una clínica de Acapulco, de la red IMSS-Bienestar.

Algunos informaciones mencionaron una obstrucción intestinal y una gravedad en el estado de la también escritora conocida en todo el continente por sus espacios ‘Laura’ y ‘Laura en América’, incluso se dijo en algunas cuentas que podría estar intubada.

No obstante, en la tarde el miércoles 14 la cuenta oficial de Laura en Instagram publicó un texto en el que la conductora expresa agradecimiento y da un parte de tranquilidad sobre su salud.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, se lee en el más reciente post de Bozzo, en el que imprimió algo de humor, pero evitó detallar la razón de sus quebrantos o los procedimientos médicos a los que ha sido sometida.

Laura Bozzo fue operada de una úlcera

El espacio ‘Despierta América’, de Univisión, logró declaraciones de su asistente y conductor Aaron Guerrero, quien explicó que la peruana no estuvo intubada y confirmó la urgencia. ”Ella llegó consciente al hospital lógicamente que ya un poco deshidratada por el tema y el dolor abdominal. Nunca nos imaginamos que tenía que entrar de emergencia”.

De igual manera, detalló que fue lo que le ocurrió a Laura para ingresar al lugar. “Entró por un tema intestinal de una úlcera gástrica que tuvo una complicación, y es por eso que se intervino de emergencia"

El asistente negó que estuviera intubada y aclaró que, aunque "no" está grave, su estado sí es "delicado”. Puntualizó en que está sedada por la intervención.

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Así mismo, explicó que si acudió al hospital público mencionado no fue por falta de recursos, como se dijo en algunos portales: “Fue el único que se me ocurrió, que tenía como más cerca de donde vive. Siempre se atiende en la Ciudad de México, no se tenía como dónde llevarla, no es que no haya hospitales en Acapulco".

Las declaraciones se dieron en medio del traslado de la presentadora en ambulancia desde Acapulco hasta un hospital en Ciudad de México. Aaron explicó que las hijas decidirán dónde será internada para seguir con el cuidado médico.

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El programa ‘Hoy Dia’ confirmó que Bozzo fue operada de una úlcera intestinal y por ello, sigue bajo cuidado médico.

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