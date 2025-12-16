Laura Peñuela, de ‘Celia’ y ‘Los Morales’, será mamá tras diagnóstico de menopausia precoz

Laura Peñuela, de 36 años, reconocida por sus papeles en producciones como Celia, La Cacica, Los Morales, Los Medallistas y Cuando vivas conmigo, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal: está embarazada de seis meses luego de haber sido diagnosticada con menopausia precoz, un panorama médico que reducía de forma considerable sus posibilidades de concebir.

En entrevista exclusiva para Vea, la actriz —nacida en Corozal (Sucre)— habló por primera vez de este proceso, que describe como inesperado y profundamente transformador. “Fue toda una sorpresa para mí y para mi pareja. Yo siento que es el milagro de la vida”, aseguró sobre el momento en el que confirmó su embarazo, ocurrido de manera natural, pese a las recomendaciones médicas de acudir a tratamientos de fertilidad.

El proceso que Laura Peñuela vivió antes de su embarazo

Actualmente, Peñuela vive en las montañas de San Francisco, Cundinamarca, donde ha pasado gran parte del embarazo. “He estado muy en contacto con la naturaleza. Creo que la calma y la tranquilidad son fundamentales para llevar un embarazo tranquilo”, explicó. Según detalló, cursa la semana 23 de gestación y ha tenido un proceso estable, sin mayores malestares. “No me han dado maluqueras. Ha estado muy chévere”, dijo.

El diagnóstico que cambió su panorama llegó cuando decidió suspender los anticonceptivos hormonales que había usado durante más de 16 años. Al realizarse exámenes hormonales por primera vez, los resultados fueron contundentes. “Para una mujer de mi edad, el mínimo de la hormona antimülleriana es 5, y yo tenía 0,3”, relató. Ese indicador, que mide la reserva ovárica, llevó a los médicos a hablarle de un posible cuadro de menopausia precoz.

Durante ese proceso también descubrió un antecedente familiar: su abuela materna había dejado de menstruar a los 35 años, un dato que nunca se había hablado en su familia. Frente a ese escenario, Peñuela evaluó opciones como la congelación de óvulos o la inseminación artificial, aunque finalmente decidió no seguir ese camino. “Siempre quise que fuera algo natural. No quería traer a alguien desde la presión o la necesidad”, explicó.

Laura Peñuela, recordada también por producciones como Martín Elías y Tormenta de Amor, aseguró que llegó a soltar la idea de la maternidad. “Tuve que soltar la posibilidad de no poder ser mamá. Dije: será lo que Dios quiera, lo que el universo quiera”, contó a Vea. Meses después, el embarazo ocurrió de forma espontánea, incluso cuando los médicos le habían advertido que sería poco probable sin intervención.

Así planea Laura Peñuela su vida después del embarazo

Ese mismo proceso personal la llevó a replantear su forma de vivir y de ejercer su carrera. Desde hace varios años, la actriz ha enfocado su vida en el bienestar, la sanación y el arte consciente, una línea que continuará después del nacimiento de su hijo. “Entendí que la vida que llevaba como artista no era compatible con el tipo de madre que quiero ser”, afirmó.

Aunque no se retira de la actuación, sí planea una pausa tras el parto y un regreso más medido. “Habrá una etapa de posparto dedicada al bebé al 100 %, pero después quiero retomar la actuación”, explicó. En paralelo, seguirá desarrollando proyectos artísticos alternos: música, danzaterapia y ecstatic dance, una propuesta de movimiento consciente que fusiona danza y bienestar.

Además, abrirá junto a su pareja un centro holístico en San Francisco, Cundinamarca, que incluirá actividades de bienestar, clases artísticas y un restaurante vegetariano, como parte de un estilo de vida enfocado en la salud y la conexión con la naturaleza. “He enfocado mi arte hacia el bienestar y la sanación”, señaló.

A lo largo de este proceso, Laura Peñuela ha construido una nueva etapa vital en la que la maternidad, el arte y el bienestar conviven. Un giro personal que llega después de más de una década de carrera en la televisión colombiana y que, según ella misma, redefine por completo sus prioridades sin dejar atrás su identidad como artista.

