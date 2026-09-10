«Le fui infiel»: conocido influenciador colombiano reveló la verdad de su separación

El creador de contenido colombiano conocido como ‘El Zarco‘ rompió el silencio sobre el final de su relación con Jurley Corona y reconoció públicamente que fue infiel. La confesión se produjo varias semanas después de que ambos confirmaran que habían tomado caminos separados y en medio de las especulaciones de sus seguidores sobre las razones que llevaron a la ruptura.

Ramón Gerardo Moreno González, nombre de pila del influenciador, mantuvo inicialmente distancia de las versiones que circulaban en redes sociales. Por su parte, Jurley había confirmado que la relación terminó el pasado 9 de agosto y había pedido manejar la situación con prudencia, especialmente porque ambos tienen un hijo en común.

El Zarco asumió la responsabilidad por la ruptura

La explicación llegó el 7 de septiembre, cuando el creador de contenido publicó un comunicado en sus redes sociales para referirse directamente a lo sucedido. En el mensaje aseguró que no pretendía justificar sus acciones ni buscar la empatía de quienes lo siguen, sino asumir las consecuencias de sus decisiones.

«Le fui infiel», reconoció el creador de contenido, quien señaló que haber priorizado «lo carnal» por encima del amor, la lealtad y el hogar que había construido con Jurley terminó provocando la separación. También aseguró que la responsabilidad por lo ocurrido era exclusivamente suya.

‘El Zarco’ aprovechó el comunicado para referirse a su expareja en términos positivos. La describió como una mujer maravillosa, una esposa ejemplar y una persona que le brindó amor y apoyo durante la relación.

Además, hizo una petición a sus seguidores: que no juzgaran ni atacaran a Jurley por lo ocurrido. Según explicó, ella no tuvo responsabilidad en la situación y no debía recibir comentarios dolorosos a raíz de su confesión.

«Le fui infiel. Por priorizar lo carnal y no valorar el amor, la lealtad y el hogar que teníamos, perdí al amor de mi vida. Jurley es una mujer maravillosa, una esposa ejemplar y una persona extraordinaria que solo me dio su amor y su apoyo incondicional. Ella no tiene absolutamente ninguna culpa de esta situación. Les pido de todo corazón que la respeten, que no la juzguen ni la aborden con comentarios dolorosos: el único responsable de esta falla y de este dolor soy yo», expresó.

Publicidad

La declaración de ‘El Zarco’ también permite entender unas palabras que Jurley había pronunciado semanas atrás, cuando confirmó públicamente la separación. En ese momento, la creadora de contenido había negado que la ruptura se hubiera producido porque ella hubiera sido infiel y aseguró que no tenía la culpa de lo sucedido.

Corona también explicó que quería que el proceso terminara de la mejor manera posible debido al hijo que tienen en común. Aunque manifestó que había atravesado semanas difíciles, señaló que prefería reservar algunos detalles mientras resolvía asuntos legales y familiares.

Publicidad

La confesión ocurrió el mismo día del accidente de Jurley

La revelación de ‘El Zarco’ coincidió con otro hecho que generó preocupación entre sus seguidores. Ese mismo 7 de septiembre, Jurley Corona sufrió un accidente de tránsito y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

El creador de contenido fue quien informó inicialmente sobre el siniestro y compartió imágenes en las que se observaba que la camioneta en la que se movilizaba Jurley había sido impactada por un bus. La parte derecha del vehículo quedó considerablemente afectada. Posteriormente, la creadora de contenido publicó una fotografía desde el hospital y agradeció por haber recibido una nueva oportunidad de vida.

Publicidad

Hasta el momento, ‘El Zarco’ no ha entregado detalles sobre la persona con la que fue infiel ni sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió la infidelidad. Su declaración se ha limitado a reconocer que esa conducta fue suya y que tuvo consecuencias directas en el final de una relación que duró más de cuatro años y de la que nació un hijo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí