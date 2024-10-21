Lionel Richie es hospitalizado luego de dar un concierto. Permanece en la UCI ¿Qué le pasó?

Este lunes 31 de agosto el medio estadounidense TMZ informó que el cantante Lionel Richie ingresó en un hospital, después de ofrecer un concierto el sábado por la noche en ‘The Muny’, el conocido escenario ubicado en St. Louis.

De acuerdo con lo que ha trascendido, el artista se sintió indispuesto y le pidió a su equipo que le trajera una silla o banco para sentarse durante la presentación. Al finalizar el espectáculo, fue ingresado y sometido desde entonces a análisis médicos. Los especialistas investigan una posible deshidratación y de momento se sabe que el artista estaría en la UCI.

Segundo incidente de salud de Lionel Richie en el 2026

No es la primera vez que el cantante sufre un percance de salud en el año. En junio, fue llevado de urgencia a un hospital tras sentirse “mareado” y “extraño” en el escenario durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

En ese momento, dos presentaciones fueron pospuestas.

Aún no se ha establecido si el artista pospondrá ninguno de sus recitales. El artista tendrá conciertos en San Francisco, California; Chicago, Illinois, y Columbus, Ohio en septiembre.

En octubre y noviembre, Richie estará en Las Vegas. En diciembre estará en Brasil y en enero del 2027, una más en Thackerville, Oklahoma.

Por ahora no hay certeza de lo que ocurre en la salud del artista.

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