‘Los Chicaneros’ entregaron importante noticia sobre la salud de Cristina, su mamá

La familia de 'Los Chicaneros‘, un grupo de influenciadores colombianos radicados en Orlando (Florida), compartió con sus seguidores una emotiva actualización sobre la salud de María Cristina Bravo, madre de la familia y figura clave en sus videos. El anuncio fue recibido con muestras de apoyo por parte de su comunidad digital, que ha seguido de cerca cada detalle de su proceso médico contra el cáncer de seno.

Conformados por Nelson Botero, María Cristina y sus hijos Nicolás y Antonia, Los Chicaneros se han ganado la simpatía del público gracias a sus contenidos de comedia que retratan, con humor, las dinámicas cotidianas de una familia latina. Su nombre hace referencia al término “chicanero”, usado en Colombia para describir a quienes presumen de manera exagerada un estilo de vida lleno de lujos.

¿Qué pasó con la mamá de ‘Los Chicaneros’?

La preocupación por la salud de María Cristina comenzó a inicios de julio, cuando Nicolás apareció en un video junto a su madre, quien se encontraba en una camilla de hospital. Allí explicó que ella había sido sometida a una cirugía en sus senos para extirparle unas masas encontradas en exámenes médicos.

Semanas después, el 27 de julio, la familia Botero confirmó la noticia que muchos temían: María Cristina fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa uno. Ella misma lo reveló en un video publicado en redes sociales, donde expresó entre lágrimas lo que sentía en ese momento. “Hay miedo… no miedo de los médicos, porque el servicio médico con nosotros ha sido excelente, miedo de la vida, la incertidumbre”, dijo conmovida en aquella ocasión, generando una ola de mensajes de solidaridad.

Ahora, en su más reciente actualización, la mamá de Los Chicaneros anunció que logró superar una primera etapa del tratamiento y agradeció el acompañamiento de quienes han estado pendientes de su proceso. “Hoy ya terminé, se siente una gratitud inmensa por haber terminado, con todas las personas que me acompañaron. Quiero agradecerles a todos por los mensajes positivos”, comentó visiblemente emocionada.

Nicolás, por su parte, aclaró que este es apenas el inicio y que la familia irá contando poco a poco cuál es el camino a seguir. El momento más emotivo del video fue cuando María Cristina tocó la campana, símbolo hospitalario que representa un triunfo sobre la enfermedad, la superación de la adversidad y el inicio de una nueva etapa llena de esperanza.