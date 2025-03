Luis Alfonso habló de enfermedad que padece su hijo: “Le hacen bullying por eso”

La popularidad de Luis Alfonso es innegable. Desde que participó en A otro nivel, a inicios de 2020, su carrera tomó una curva ascendente que lo convirtió en uno de los exponentes más importantes de la música popular y de despecho en Colombia.

Más allá de su vida pública, el cantante payanés y su afrontan desafíos personales debido a la condición de salud de su hijo mayor, quien vive con un extraño padecimiento.

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Luis Alfonso?

En medio de una reciente entrevista que concedió a Desnúdate con Eva, programa de la periodista española Eva Rey, el músico de 31 años habló por primera vez en público sobre la enfermedad que padece Jerónimo, su hijo de 10 años.

“Él es un ángel que nos ganamos en una rifa de un millón de niños en uno. Jerónimo tiene un síndrome que se llama síndrome de Williams. Esto es como un síndrome de Down, pero tiene otros rasgos físicos", comentó.

De acuerdo con Luis Alfonso, su hijo “parece que aparentará el síndrome, pero sí tiene muchas contraindicaciones. Por ejemplo, ya sufre del corazoncito y le dan convulsiones”.

Hija de Luis Alfonso, la encargada de defender a Jerónimo de las burlas

El intérprete de La Chismofilia también dejó al descubierto que su hijo Jerónimo ha sido víctima de matoneo en el colegio por dicha condición. Razón por la que Laura, su hermana de 9 años suele defenderlo.

“Laurita no deja que ningún niño moleste al hermanito porque ahí mismo le ofrece puños. Ella está en el mismo colegio de ‘Jerito’ y hay niños que le hacen bullying por eso a ‘Jerito’, entonces en estos días llegó a la casa toda asustada y me dijo: ‘Papá, es que le metí la mano a un niño’, y cuando le pregunté la razón me dijo que era porque estaba molestando al hermanito, entonces le dije que le hubiera dado más duro, que yo voy y hablo con el profesor”, explicó inicialmente.

“Yo les he enseñado a que no busquen problemas a nadie, pero que tampoco se dejen coger de pendejos. En ese sentido, ella también igual de atravesada a mí”, concluyó Luis Alfonso.