Luto en ‘El Chavo del 8′. Murió la mamá de Édgar Vivar, ‘El Señor Barriga’

El mundo del espectáculo y los seguidores de la entrañable serie El Chavo del 8 están de luto tras el sensible fallecimiento de la señora Elia Villanueva, madre del reconocido actor mexicano Édgar Vivar, famoso por interpretar al inolvidable Señor Barriga en la serie de Roberto Gómez Bolaños.

La triste noticia fue compartida por el actor a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su madre. “Mamita linda, te mudaste a mi corazón. El Creador te recibe con los brazos abiertos”, escribió el actor en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Mamita linda, te mudaste a mi corazón.🌷

El Creador te recibe con los brazos abiertos. pic.twitter.com/8dmavT0Weu — Edgar Vivar (@varedg) January 30, 2025

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias de sus seguidores, colegas y amigos del medio artístico, quienes lamentaron la partida de la señora Elia y enviaron sus más sinceros deseos de fortaleza para Édgar Vivar y su familia en este difícil momento.

“Lo sentimos mucho”, “que Dios te fortalezca”, “te abrazo”, “mucha fortaleza”, “qué triste”, “acompañándote en tu dolor”, “Señor Vivar: reciba mis condolencias por la muerte de su mamá. Por favor, haga llegar el pésame también a su hermano, Ricardo. Un abrazo.”. “Lo sentimos mucho Don Édgar, DEP su señora madre”, comentaron algunos usuarios.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿De qué murió la mamá de Édgar Vivar de ‘El Chavo del 8’?

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las causas del fallecimiento de la madre del actor. Sin embargo, se sabe que la señora Elia tenía 97 años y padecía de Alzheimer, según había comentado el propio Édgar Vivar en una entrevista.

“Tiene 97 años. Sí, es un privilegio tenerla aún, está razonablemente bien a pesar de que tiene cierto grado de Alzheimer, pero hay días que está muy bien”, dijo hace unos meses en una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

En esa misma entrevista, agregó: “no se acuerda lo que comió ayer, pero sí de lo del pasado. Sí me reconoce. La veo seguido cuando estoy en México, cuando tengo la oportunidad lo hago. No le he preguntado si era muy fanática a verme en televisión, pero actualmente no es una de las cosas que le agrade mucho”, dijo hace cinco meses.

La partida de la señora Elia deja un vacío en el corazón de Édgar Vivar y de sus seres queridos, pero también un legado de amor y enseñanzas que perdurará para siempre.

¿Quién es Édgar Vivar?

Édgar Ángel Vivar Villanueva, nacido el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México, es un actor, actor de doblaje y comediante mexicano cuya carrera ha dejado una profunda huella en el corazón de millones de personas en todo el mundo.

Desde muy joven, Édgar Vivar demostró su amor por la actuación, participando en obras de teatro en la escuela y en la universidad. Después de estudiar actuación en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, comenzó su carrera en el teatro profesional y la televisión, donde rápidamente se destacó por su talento y carisma.

Su gran oportunidad llegó en 1971, cuando se unió al elenco de la serie El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaños. En esta emblemática producción, Édgar Vivar interpretó a dos personajes entrañables que lo llevaron a la fama internacional:

El Señor Barriga: El amable y algo ingenuo dueño de la vecindad, siempre listo para cobrar la renta y repartir golpes con su robusto cuerpo.

Ñoño: El hijo glotón y consentido del Señor Barriga, cuyo amor por la comida y su inocencia lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la serie.