La muerte de Michael Giles, reconocido músico británico y fundador de King Crimson, generó pesar entre los seguidores del rock progresivo. El baterista falleció a los 84 años, según confirmó Discipline Global Mobile (DGM), sello discográfico vinculado a la agrupación.

La noticia se conoció el miércoles 25 de noviembre, a través de un comunicado publicado por la compañía bajo el título ‘Michael Giles 1942-2026’. En el mensaje, DGM destacó el legado del músico y su aporte a la historia de una de las bandas más influyentes del género.

Sobre la muerte de Michael Giles se sabe que ocurrió el lunes 23 de noviembre. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni se ha informado la causa de su muerte. El comunicado también recordó a sus cinco hijos: Tina, Amanda, William, Rosie y Oliver, así como a sus nietos y demás familiares.

Un repaso por la carrera de Michael Giles

Nació en Bournemouth (Inglaterra) y comenzó su carrera musical en la escena local junto a su hermano Peter Giles, con quien integró diferentes agrupaciones durante la década de 1960. En 1967, ambos se unieron al guitarrista Robert Fripp para crear Giles, Giles and Fripp, un trío que exploró sonidos psicodélicos y publicó el álbum ‘The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp‘ en 1968. Aquel proyecto sentó las bases de lo que posteriormente se convirtió en King Crimson.

En 1969, Michael Giles participó en la fundación de King Crimson junto a Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald y Peter Sinfield. La agrupación irrumpió en la escena musical con una propuesta que combinó rock, jazz, música clásica y experimentación sonora. Ese mismo año publicó ‘In the Court of the Crimson King‘, su primer álbum de estudio, considerado una de las obras fundamentales del rock progresivo. Giles estuvo a cargo de la batería y aportó una identidad a canciones como ‘21st Century Schizoid Man‘ y ‘The Court of the Crimson King‘.

Su permanencia en la banda fue breve. A finales de ese mismo año, abandonó King Crimson junto al también fundador Ian McDonald, durante la gira estadounidense que promocionó el primer disco. Sin embargo, regresó como músico de sesión para participar en la grabación de ‘In the Wake of Poseidon‘, segundo álbum de la agrupación, publicado en 1970. Ese mismo año trabajó nuevamente con McDonald en el proyecto ‘McDonald and Giles‘, que dio como resultado un álbum homónimo en el que ambos continuaron explorando las posibilidades del rock progresivo.

Después de esa etapa, Giles desarrolló una extensa carrera como músico de sesión y colaboró con artistas de diferentes géneros. Entre los nombres con los que trabajó estuvieron Steve Winwood, Bryan Ferry, Leo Sayer, Kevin Ayers, Greg Lake, Neil Sedaka, Roger Glover y Anthony Phillips. También exploró otros caminos creativos con producciones propias, entre ellas ‘Progress‘, un trabajo que grabó en 1978 y publicó años después, y ‘Ghost Dance‘, banda sonora que realizó junto a Jamie Muir y David Cunningham para una película del director Ken McMullen.

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En 2002, el baterista volvió a reunirse con antiguos integrantes de King Crimson para crear 21st Century Schizoid Band, un proyecto dedicado a interpretar canciones de los primeros años de la agrupación. La formación reunió a músicos como Ian McDonald, Peter Giles, Mel Collins y Jakko Jakszyk, entre otros. También participó en proyectos experimentales, como Michael Giles MAD Band, con los que mantuvo su interés por la improvisación y la exploración sonora.

Su actividad musical continuó durante sus últimos años. En 2026 publicó ‘Shadows / Solo‘, una recopilación de grabaciones que abarcó diferentes momentos de su trayectoria, y participó en otros lanzamientos de material registrado junto a antiguos colaboradores.

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