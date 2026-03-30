Luto en el vallenato por la muerte de Joche Zuluaga, reconocido acordeonero ¿Qué le pasó?

El acordeonero José Luis Zuluaga León, conocido en el ámbito artístico como Joche Zuluaga, falleció este lunes 30 de marzo en el municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar. Su muerte fue confirmada por reportes locales y generó reacciones en el entorno cultural de la región.

Con el paso de las horas, distintas voces del sector musical y comunitario comenzaron a pronunciarse, destacando su trayectoria y su cercanía con procesos culturales del municipio, donde era ampliamente reconocido.

De acuerdo con la información preliminar, el músico murió tras sufrir un infarto en la mañana de este lunes 30 de marzo.

¿Quién fue Joche Zuluaga?

Su relación con la música comenzó en la adolescencia, cuando inició su proceso de formación con el acordeón hacia los 16 años en Barranquilla. Desde entonces, desarrolló una carrera que se extendió por varias décadas, con presentaciones en escenarios locales y participación en encuentros musicales del Caribe colombiano.

Uno de los proyectos más recordados en su trayectoria fue el dúo “Ramiro y Joche”, en el que trabajó junto al cantante Ramiro Padilla. Con esta agrupación interpretó distintas piezas del repertorio vallenato, entre ellas “La dueña de mi suerte”, tema que logró reconocimiento dentro de su circuito.

En 2021 participó en el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más importantes del género en el país, donde compitió en la categoría de acordeonero profesional. Su presencia en este escenario confirmó su vigencia dentro del oficio, más allá de los circuitos comerciales.

Más allá de los escenarios, uno de los aspectos más destacados de su legado estuvo en la formación de nuevas generaciones. En los últimos años se dedicó a enseñar acordeón a niños y jóvenes en Mompox, vinculado a procesos culturales locales enfocados en la preservación del vallenato tradicional.

Su trabajo como formador fue valorado dentro de su comunidad, donde era reconocido por su disposición para compartir conocimientos y acompañar procesos musicales de jóvenes interesados en el género.

Tras conocerse su fallecimiento, la Alcaldía de Mompox y distintos sectores culturales lamentaron la pérdida y destacaron su aporte a la música y a la formación de nuevas generaciones. En redes sociales, colegas y alumnos también lo despidieron, resaltando no solo su talento como intérprete, sino su compromiso con la enseñanza.

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