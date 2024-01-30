Luto en la familia Zuleta. Murió sobrina del rey vallenato, Iván Zuleta. Tenía 15 años

La familia de Iván Zuleta, rey Vallenato 2025, vive momentos difíciles tras la inesperada muerte de la joven Daniela Zuleta, confirmada este martes 10 de marzo en Valledupar. La joven de 15 años era sobrina del actual rey, famoso por ser dupla de Diomedes Díaz en los años 90.

Sobre la partida de Daniela, los medios locales han dado a conocer que habría ocurrido en la tarde del lunes 9 de marzo. La joven habría llegado a su casa del colegio y se encontraba descansando cuando fue hallada inconsciente. De inmediato fue trasladada a la clínica Erasmo de la ciudad, sin embargo, habría llegado sin signos vitales. Personal médico del lugar realizó maniobras de reanimación para salvarle la vida; sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito.

¿De qué murió sobrina de Iván Zuleta?

Aunque la causa de su fallecimiento no ha sido confirmada oficialmente, la información apunta a que habría sufrido un episodio de broncoaspiración mientras dormía. Se sugiere que vomitó y no se dio cuenta, debido justamente a que estaba descansando.

El cuerpo de la joven estudiante estaría en Medicina Legal donde será sometido a análisis que permitan determinar con exactitud la causa de la muerte.

La joven era hija de Fabián Zuleta y Katherine Genecco y estudiaba en el Gimnasio del Norte, colegio que se pronunció en sus redes sociales sobre su inesperada partida así como extendió su solidaridad a su familia.

“Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento.

Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas.

Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos. La comunidad del Gimnasio del Norte acompaña con respeto y afecto a la familia Zuleta Genecco en este difícil momento", se lee en dicho comunicado.

¿Quién es Iván Zuleta?

EL actual rey vallenato pertenece a la tradicional familia Zuleta. Nació en Urumita en 1976 y es nieto de Emiliano Zuleta. Desde niño mostró inclinación por el acordeón, siendo Rey Infantil en 1988 y Aficionado en 1994.

