Luto en la televisión colombiana: murió el actor Santiago Munévar. Esto se sabe

La Asociación Colombiana de Actores (ACA) confirmó este sábado 28 de marzo el fallecimiento del actor colombiano Santiago Munévar Rey, una figura reconocida por su trabajo en distintos formatos dentro de la industria audiovisual del país.

La organización compartió un mensaje en el que destacó su voz y su legado artístico, resaltando su capacidad interpretativa y su vínculo con la palabra hablada, en una despedida marcada por el simbolismo de la fecha.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Santiago Munévar?

En conversación con la revista Vea, de El Espectador, el actor Julio Hernán Correa, presidente de ACA, señaló que hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, precisó que la muerte ocurrió el viernes 27 de marzo.

Correa también se refirió a versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta muerte del actor en noviembre de 2025. Frente a esto, aseguró que dicha información es incorrecta. “Estaba vivo. Hace un par de semanas participó en una asamblea virtual de la Asociación en condiciones normales”, explicó.

Santiago Munévar, nacido el 16 de abril de 1959, desarrolló una carrera amplia en radio, televisión, teatro, cine y doblaje. Fue uno de los pioneros de esta última industria en Colombia y trabajó como director de doblaje, además de desempeñarse como narrador institucional en canales como National Geographic y Discovery Channel.

Su voz también estuvo presente en campañas comerciales de marcas reconocidas y en distintas producciones de la televisión colombiana desde 1975, incluyendo títulos como ‘Aquilino el inquilino’ y ‘Así fue’.

Este fue el mensaje con el que ACA (Asociación Colombiana de Actores) despidió a Santiago Munévar. Fotografía por: Captura de pantalla

Desde la ACA lo despidieron con un mensaje en el que resaltaron su legado: “Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo”.

De igual manera, colegas y amigos de Santiago Munévar se han sumado en redes sociales con mensajes en homenaje a la memoria del actor, recordando su trayectoria y su aporte a la industria audiovisual colombiana.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí