Mamá de Jessica Cediel compartió emotivo mensaje tras la muerte de Alfonso Cediel, su esposo

El pasado sábado (20 de diciembre) se confirmó el fallecimiento de Alfonso Cediel, padre de la reconocida presentadora colombiana Jessica Cediel. La noticia fue difundida por la presentadora a través de sus redes sociales, en las que informó sobre el deceso de su progenitor tras una prolongada lucha contra el Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hacía varios años.

El hecho generó una gran cantidad de reacciones, así como un amplio cubrimiento mediático, dado que la bogotana siempre compartió con sus seguidores los retos que implicaba el cuidado de su padre en las etapas más avanzadas de su condición médica.

Tras el anuncio inicial y las manifestaciones de condolencia, se conoció el primer pronunciamiento público de Luz Virginia Silva, esposa de Alfonso y madre de Jessica Cediel, quien se mantuvo alejada del foco mediático durante la mayor parte del proceso de enfermedad de su marido.

El mensaje de la mamá de Jessica Cediel tras la muerte de su esposo

A través de una publicación en sus historias de Instagram, Luz Virginia Silva expresó su dolor con una frase que fue considerada por muchos como “emotiva” y “desgarradora”.

“Se me fue el amor de mi vida”, escribió la mamá de Jessica Cediel como descripción a una foto en la que, junto a Alfonso, posaban con sacos navideños.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar. En distintas páginas de entretenimiento, en las que la publicación fue difundida, miles de usuarios opinaron al respecto.

“Despedir a un esposo es doloroso. Creo que es de las pérdidas más grandes que uno puede enfrentar”, “tanto tiempo juntos... Entendemos cómo te sientes” y “siempre estuviste a su lado y eso demuestra la verdad en tus palabras”, fueron algunos de los comentarios que recibió Luz Virginia.

Alfonso Cediel y Luz Virginia Silva, papás de Jessica Cediel. Fotografía por: redes sociales

Cabe recordar que la relación entre Luz Virginia y Alfonso Cediel fue descrita frecuentemente por sus hijas como un ejemplo de acompañamiento constante. Durante los años en los que el Parkinson afectó la movilidad y las funciones cognitivas de Alfonso, Virginia asumió el rol de cuidadora principal.

En diversas entrevistas y publicaciones de años anteriores, Jessica Cediel destacó la labor de su madre, señalando que ella era quien permanecía día y noche al pendiente de las necesidades médicas y emocionales de Alfonso, enfrentando el desgaste físico y mental que conlleva esta labor.

