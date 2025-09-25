Mamá de Justin Bieber causa preocupación con misterioso mensaje: “Orando por ti”

La madre de Justin Bieber, Pattie Mallette, llamó la atención de millones de seguidores en redes sociales luego de publicar un mensaje que muchos interpretaron como una señal de preocupación por la salud o el estado emocional del cantante canadiense. El texto, cargado de tintes espirituales y acompañado de fotografías en blanco y negro de su hijo, se volvió rápidamente tema de conversación en diferentes plataformas.

El mensaje de la mamá de Justin Bieber

“Te estamos animando y orando por ti siempre Justin. Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti Justin. Toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor—sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo de verdad, luz y protección”, expresó Mallette inicialmente.

Más adelante, agregó la mamá de Justin Bieber agregó: “Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo que ha sido robado, y cúbrelo en totalidad. Llénalo hasta desbordar con tu amor y consuelo. Continúa levantándolo como una voz para tu Reino, inquebrantable y en llamas para ti Señor. Silencia cada voz que no viene de ti, y deja que su vida sea un testigo audaz de tu poder, amor y gracia curativa”.

El mensaje rápidamente se llenó de comentarios de admiradores del artista de 31 años, quienes expresaron su preocupación y, al mismo tiempo, enviaron mensajes de apoyo. Muchos resaltaron que la publicación refleja un momento delicado en la vida del cantante, mientras otros señalaron que podría tratarse de una manifestación de fe habitual de su madre, quien en diferentes ocasiones ha hablado de la importancia de la espiritualidad en su familia.

Cabe recordar que Justin Bieber ha enfrentado en los últimos años varios retos relacionados con su salud, tanto física como mental. En 2022, por ejemplo, el canadiense debió suspender una parte de su gira mundial tras revelar que padecía el síndrome de Ramsay Hunt, una condición que le provocó parálisis facial parcial.

Aunque Pattie Mallette no entregó mayores detalles sobre el estado actual de su hijo, la publicación generó especulaciones sobre si se trata de un episodio de salud, un momento de crisis personal o simplemente una oración pública por su bienestar.

Por ahora, ni el cantante ni su equipo han emitido declaraciones al respecto, lo que ha mantenido la expectativa entre sus seguidores. Mientras tanto, el mensaje de su madre continúa acumulando miles de reacciones y ha reabierto la conversación sobre la vida personal del artista, uno de los más reconocidos y seguidos de la industria musical internacional.