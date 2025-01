Mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes, envía inusual mensaje tras su muerte

Luego de que Miguel Ángel, el hijo de Diomedes Díaz y Yolanda Rincón, falleciera este sábado 18 de enero, tras luchar por semanas por su vida, en la clínica Méderi de Bogotá, los hermanos del también músico, como Rafael Santos, quien dio a conocer la noticia, y Rafael María se han pronunciado sobre la triste noticia. También Elder Dayan.

Sin embargo, su madre, quien fue la encargada de mantener al tanto de la salud de Miguel Ángel a sus seguidores, había permanecido en silencio. Los followers del artista, amigos y familiares estaban aguardando sus primeras declaraciones. Ha sido a través del Instagram que Yolanda rompió el silencio con un inusual, pero conmovedor y emotivo mensaje que pareciera escrito por su propio hijo.

El mensaje de Yolanda Rincón horas después de la muerte de su hijo

Yolanda no informó sobre el fallecimiento de su hijo en la publicación, sino que prefirió un escrito, que da cuenta de sus creencias y las del joven fallecido, ya que dentro de su fe, el hecho de morir se constituye en una ganancia y la certeza de que quien fallece va directamente al paraíso, donde no hay dolor, llanto, ni lamento. Recordemos que Yolanda es cristiana practicante.

“Un saludo para todos y cada una de las personas que junto con mi mamá y familia oraron por un milagro de sanidad para mi vida, gracias a ello hoy soy un bendecido al encontrarme en estos momentos al lado de mi padre celestial... no estén tristes porque Dios si nos escuchó el milagro hecho está, ya acá no tengo dolor solo su amor infinito salvación y vida eterna, acá ya tengo mis 2 riñones nuevos también mi piernita para correr y jugar por calles de oro y mares de cristal”, comienza diciendo el escrito de Yolanda, que deja al descubierto su convicción.

“Solo que Ma le pidió a mi Salvador que decidiera lo que fuera mejor para mí que Él conocía mi corazón y todo mi sufrimiento ya que ella no quería verme sufrir más , y como buen padre El escogió lo mejor para mí, ya que su palabra dice ‘Yo soy el camino la verdad y la vida y todo aquel que en mí cree aunque esté muerto vivirá”, se puede leer en el post donde de alguna manera evidencia su tranquilidad por la partida de su hijo.

Enseguida insta a valorar la vida: “Ahora solo me resta decirles que el regalo más valioso que tenemos se llama vida… Disfruten el día a día porque el pasado no regresa y el futuro es incierto, me llevo la satisfacción de haber luchado hasta donde me lo permitieron mis fuerzas porque amaba la vida, y mi apego más grande era mi Madre, mi esposa, hermanos y familia, se les quiere por siempre, Miguel Ángel Díaz Rincón”.

El mensaje publicado 24 horas después de que se supiera sobre la muerte de Miguel Ángel, se llenó de comentarios de condolencia que celebran la fe y la fortaleza de la madre del artista.

En una segunda publicación, minutos después de la primera, Yolanda subió una frase que muestra el dolor de madre por la partida de su hijo y la acompañó del anuncio a las honras fúnebres del joven de 39 años. “Hasta siempre mi Guerrero de Dios, mi hombre Estoico mi Vida mi orgullo te Amo”, escribió.

¿Dónde y cuándo será despedido Miguel Ángel, el fallecido hijo de Diomedes?

Según el anuncio en la cuenta de su madre, el hijo de Diomedes, llamado ‘el Ángel del Cacique’, será velado en la Funeraria La Candelaria, sede Chicó, desde este lunes 20 de enero a las 9 a.m.

El martes serán las exequias en la parroquia Cristo Rey (Calle 98 18A-23) a partir de la 1:30 p.m. La despedida final será en el campo santo del Jardín parque cementerio Los Olivos (km 1,7 vía Bogotá-Siberia). La familia ha pedido que quienes asistan vistan colores claros.

