Miguel Ángel Díaz, hijo del Cacique: último deseo se cumplió antes de morir ¿cuál?

Por varios meses Miguel Ángel Díaz, el hijo del famoso Cacique de la Junta y Yolanda Rincón, ocupó las noticias, ya que su salud se debilitó y enfrentó varios delicados procesos. El joven de 39 años sufría una condición que derivaba en una insuficiencia renal que poco a poco, vulneró su sistema. Sufrió varios paros cardíacos, estuvo en la UCI, padeció peritonitis y una pierna le fue amputada, por mencionar algunas de las complicaciones.

Este sábado en la noche Miguel Ángel falleció y así lo dio a conocer su hermano, Rafael Santos. Días antes del triste desenlace su madre, muy activa en redes para mantener al público al tanto de su hijo había revelado cuál había sido el último deseo de él al tiempo que le había pedido cumplírselo.

“Oremos para que Dios me cuide”, dijo Miguel Ángel, el hijo de Diomedes Díaz

Fue antes de ser nuevamente intubado cuando Miguel Ángel pidió algo que dejó sorprendidos a todos, incluida su madre. Nadie sabía que se trataría de su última petición o voluntad. “Mamá no aguanto más este dolor, hágale, pero primero bendígame y oremos para que Dios me cuide”, contó Yolanda que le dijo y miro a la doctora a quien le pidió: “Prométame que usted me va a despertar”.

Semanas después el hijo del Cacique despertaría tras días críticos. “Ese milagro que Miguel le pidió a Dios y a la doctora se hizo realidad”, dijo su madre en un escrito en sus redes sociales, tres días antes de que Miguel falleciera.

Luego de ese despertar nuevamente la salud del paciente decayó y debió respirar de manera asistida. Familiares y amigos esperaba que el cuerpo de Miguel resistiera y lograr encontrar fortaleza para seguir.

Los últimos días fueron aún más críticos. En este tiempo su hermano Rafael Santos lo visitó y dedicó unas sentidas palabras: “Hermanito mientras yo esté vivo, haré todo lo posible para que salgamos adelante”.

Vale la pena mencionar que la petición de que orara por él y lo bendijera la cumplió Yolanda a su hijo. Rincón es cristiana u siempre dejó ver su fe y esperanza en que un milagro ocurriera y levantara la salud de su hijo. “Sigo confiando en ti mi Señor y Salvador Jesucristo. Hasta el último momento esperaré un milagro de vida y sanidad total para mi amado hijo, mi súper héroe, guerrero de Dios”, escribió la madre el pasado 11 de enero.

